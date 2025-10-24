Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ole Pusch und Mitarbeiterin im neuen Geschäft von Fliege 52 in der Freiberger Burgstraße.
Ole Pusch und Mitarbeiterin im neuen Geschäft von Fliege 52 in der Freiberger Burgstraße. Bild: Heike Hubricht/Archiv
Ole Pusch und Mitarbeiterin im neuen Geschäft von Fliege 52 in der Freiberger Burgstraße.
Ole Pusch und Mitarbeiterin im neuen Geschäft von Fliege 52 in der Freiberger Burgstraße. Bild: Heike Hubricht/Archiv
Mittweida
Von neuen Partnern, Läden und Klassenräumen: Vier gute Nachrichten aus Mittelsachsen
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nachrichten können Menschen zum Schmunzeln bringen und auch optimistisch stimmen. Hier sind vier Anregungen aus der Woche: aus Hainichen, Rochlitz, Freiberg und Niederwiesa.

Hainichen: Nach langem Stillstand kommt Bewegung ins Logistikzentrum Mittelsachsen (LZM): Die Locs - Logistik Consult und Service GmbH aus Pulsnitz übernimmt voraussichtlich zunächst drei der sieben Hallen entlang der A 4. Das 156.000-Quadratmeter-Areal war 2022 errichtet und anschließend verkauft worden. Die Hallen wurden allesamt langfristig...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.10.2025
4 min.
„Eine grandiose Campingsaison“ - Betreiber des Naturbades Niederwiesa zieht Bilanz und hat Pläne
Frank Buschbeck hat dieses Jahr seinen Imbiss komplett modernisiert. Die Besucher haben ihn gut angenommen.
Das Chemnitzer Kulturhauptstadtjahr hat dem Naturbad Niederwiesa viele nationale und internationale Gäste beschert. Welche letzte Großveranstaltung für 2025 ansteht und was der Betreiber 2026 plant.
Steffi Hofmann
Von Caspar Leder
5 min.
25.10.2025
5 min.
Rapper Finch in Leipzig – Ost, Ost, Ostdeutschland
Meinung
Redakteur
Er gilt als eine Ikone für viele junge Menschen im Osten Deutschlands: Rapper Finch. Hier in der Arena Leipzig.
Der Rapper Finch ist aktuell auf Tour und war am Freitagabend in Leipzig zu Gast. Er gilt als eine Ikone junger Menschen im osten Deutschlands. Wie viel DDR geht noch?
Caspar Leder
26.10.2025
1 min.
Winterzeit in Deutschland - Uhren sind zurückgestellt
Es gilt wieder die Normalzeit in Deutschland, auch Winterzeit genannt. (Archivbild)
Die Zeitumstellung ist für viele ein Vorbote für die dunklere und kältere Jahreshälfte. Manch anderer freut sich aber über mehr Schlaf - zumindest in einer Nacht.
25.10.2025
3 min.
Nach vier Monaten: Restaurant im Chemnitzer Ikea wieder offen – aber jetzt gibt es keine Hotdogs
Das Ikea-Restaurant hat wieder regulär geöffnet. Kunden können nun an Terminals bestellen.
Im Rahmen der Erneuerung des Standorts im Neefepark hat Ikea auch das Restaurant auf Vordermann gebracht. Das empfängt jetzt mit neuem Konzept Kunden. Das Bistro hat dafür erstmal geschlossen.
Benjamin Lummer
26.10.2025
1 min.
Zug bleibt mehrere Stunden auf der Strecke liegen
Rund 200 Fahrgäste mussten mehrere Stunden in einem liegengebliebenen Zug ausharren. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg von Dresden nach Hannover. Da kommt es überraschend zu einem Halt. Die Fahrgäste brauchen am Abend viel Geduld.
24.10.2025
4 min.
Neues Ladenkonzept: Wie „Fliege52“ die Innenstädte von Freiberg, Mittweida und Waldheim belebt
Ole Pusch und Mitarbeiterin Milena Böhm im neuen Geschäft von „Fliege52“ in der Freiberger Burgstraße.
Die Marke „Fliege52“ begann mit einer „Schnapsidee“. Jetzt bietet Ole Pusch in Waldheim, aber auch in Freiberg und Mittweida regionale Produkte an. Welche Rolle spielte dabei die Pandemie?
Heike Hubricht
Mehr Artikel