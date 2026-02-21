Von Olympia-Silber nach Sachsenburg: Warum Schwimmlehrerin Uta Hoffmanns Geschichte zum Bühnenstoff wird

Uta Hoffmann war als Schwimmerin gefeierte Weltspitze, gewann Olympia-Silber – und trat kurz danach vom Spitzensport zurück. Ihre Erinnerungen will eine junge Theatergruppe nun auf die Bühne bringen.

Als die drei Mädchen ins Wasser steigen, ist die Halle fast leer. Auf Bahn eins drängen sich Zoe (15), Eva (13) und Coco (13) an den Beckenrand und lachen quietschvergnügt. Neben ihnen zieht eine Frau ganz kontrolliert ihre Bahnen: Uta Hoffmann (76) hat 1968 Olympia-Silber in der 4-mal-100-Meter-Freistilstaffel in Mexiko gewonnen, damals noch... Als die drei Mädchen ins Wasser steigen, ist die Halle fast leer. Auf Bahn eins drängen sich Zoe (15), Eva (13) und Coco (13) an den Beckenrand und lachen quietschvergnügt. Neben ihnen zieht eine Frau ganz kontrolliert ihre Bahnen: Uta Hoffmann (76) hat 1968 Olympia-Silber in der 4-mal-100-Meter-Freistilstaffel in Mexiko gewonnen, damals noch...