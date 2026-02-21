MENÜ
  • Von Olympia-Silber nach Sachsenburg: Warum Schwimmlehrerin Uta Hoffmanns Geschichte zum Bühnenstoff wird

Uta Hoffmann (rechts) trat beim Wettschwimmen gegen Eva (v. l.), Coco und Zoe an im Chemnitzer Stadtbad. Hier trainierte die heutige Sachsenburgerin einst täglich.
Uta Hoffmann (rechts) trat beim Wettschwimmen gegen Eva (v. l.), Coco und Zoe an im Chemnitzer Stadtbad. Hier trainierte die heutige Sachsenburgerin einst täglich. Bild: Manuel Niemann
Die Geschichte von Uta Hoffmanns (76), die 1968 erfolgreich als Olympionikin antrat, dient den drei Freundinnen Zoe (15, v. l.), Coco (13) und Eva (13) als Vorlage für Theaterstück für die Hofbühne in Krumbach.
Die Geschichte von Uta Hoffmanns (76), die 1968 erfolgreich als Olympionikin antrat, dient den drei Freundinnen Zoe (15, v. l.), Coco (13) und Eva (13) als Vorlage für Theaterstück für die Hofbühne in Krumbach. Bild: Manuel Niemann
Mittweida
Von Olympia-Silber nach Sachsenburg: Warum Schwimmlehrerin Uta Hoffmanns Geschichte zum Bühnenstoff wird
Von Manuel Niemann
Uta Hoffmann war als Schwimmerin gefeierte Weltspitze, gewann Olympia-Silber – und trat kurz danach vom Spitzensport zurück. Ihre Erinnerungen will eine junge Theatergruppe nun auf die Bühne bringen.

Als die drei Mädchen ins Wasser steigen, ist die Halle fast leer. Auf Bahn eins drängen sich Zoe (15), Eva (13) und Coco (13) an den Beckenrand und lachen quietschvergnügt. Neben ihnen zieht eine Frau ganz kontrolliert ihre Bahnen: Uta Hoffmann (76) hat 1968 Olympia-Silber in der 4-mal-100-Meter-Freistilstaffel in Mexiko gewonnen, damals noch...
Mehr Artikel