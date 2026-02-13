Von Rossau auf zu den Olympia-Schanzen: Auch mit 60 kann Tino Ranft nicht vom Skispringen lassen

Mittweida
Auf der Schanze im Rossauer Ortsteil Schönborn-Dreiwerden, die heute Historie ist, trainierte Tino Ranft in seiner Kindheit. Damit legte er die Basis für Medaillen bei Weltmeisterschaften.
9. Februar 2026, Skispringer Philipp Raimund hat bei Olympia im italienischen Predazzo auf der Normalschanze im zweiten Durchgang Gold vor Augen - und springt zum Sieg. In Deutschland sehen das Millionen Menschen vor dem Fernseher, unter ihnen Tino Ranft aus Rossau. „Das war ein Krimi, absolut sensationell. Da haut es einen aus dem Sessel. Man...
