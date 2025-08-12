Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Hobbykinovorführer Mario Metzner aus Chemnitz kommt mit seinen Projektoren nach Frankenberg.
Hobbykinovorführer Mario Metzner aus Chemnitz kommt mit seinen Projektoren nach Frankenberg. Bild: Jan Haertel/Archiv
Hobbykinovorführer Mario Metzner aus Chemnitz kommt mit seinen Projektoren nach Frankenberg.
Hobbykinovorführer Mario Metzner aus Chemnitz kommt mit seinen Projektoren nach Frankenberg. Bild: Jan Haertel/Archiv
Mittweida
Von Trabi bis E-Fuel-VW in Frankenberg: Automobile Klassiker an der Zeitwerkstadt
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit gleich zwei Höhepunkten für Fahrzeugfreunde gibt das Museum am Samstag Gas: Zum einen legt die Rallye Sachsen Classic einen Stopp ein. Zum anderen flimmert abends ein Klassiker über die Leinwand.

Für das erste Sommernachtskino an der Zeitwerkstadt zieht Mario Metzner alle Register. Am Samstag baut er seinen TK-35-Filmprojektor aus dem Jahr 1949 auf. „Diese Tonkino-Kofferanlage ist aus meinem privaten Bestand“, sagt der Filmvorführer. Aufgetan hatte er sie in Rochlitz. „Damit wurde zu DDR-Zeiten Landfilm gemacht“, so Metzner.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.07.2025
3 min.
Stadtgalerie Frankenberg punktet mit gemischtem Doppel
Tochter Sylvia und Vater Leo Lessig stellen erstmals zusammen aus.
Gleich zwei Premieren auf einmal - das gab es jetzt in der Stadtgalerie. Stifter Leo Lessig und seine Tochter Sylvia Lessig zeigen erstmals gemeinsam Arbeiten. Dazu gab es Musik vom Horn.
Ingolf Rosendahl
17:00 Uhr
2 min.
Baubeginn an der Hochschule Mittweida: Was auf dem Campusgelände entsteht
Die Arbeiten für den Rohbau der Hochschulbibliothek haben begonnen.
23,8 Millionen Euro fließen in Mittweida in eine neue Bibliothek. Ein ambitioniertes Projekt, das auf den steigenden Bedarf der Studierenden reagiert.
Manuel Niemann
17:00 Uhr
1 min.
Wichtige Ortsverbindung im Erzgebirge wieder frei
Ein Teil des sanierten Straßenabschnitts zwischen Elterlein und Hermannsdorf.
Im Bereich des Ortseingangs von Hermannsdorf ist ein Abschnitt der Elterleiner Straße saniert worden. Dabei wurde auch eine nervige Engstelle beseitigt.
Kjell Riedel
15:00 Uhr
3 min.
Feste, Zickzack, Rallye: Fünf Wochenendtipps für Mittelsachsen
Die Oldtimerparade ist ein Höhepunkt. Hier ein Buskorso bei einem früheren Fest.
An vielen Orten in Mittelsachsen stehen die Zeichen auf Feiern. Doch der eine oder andere ist unterwegs, mit mehr oder weniger Pferdestärken, darunter in Mittweida, Lunzenau, Oederan und Freiberg.
Ingolf Rosendahl
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
Mehr Artikel