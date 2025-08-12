Von Trabi bis E-Fuel-VW in Frankenberg: Automobile Klassiker an der Zeitwerkstadt

Mit gleich zwei Höhepunkten für Fahrzeugfreunde gibt das Museum am Samstag Gas: Zum einen legt die Rallye Sachsen Classic einen Stopp ein. Zum anderen flimmert abends ein Klassiker über die Leinwand.

Für das erste Sommernachtskino an der Zeitwerkstadt zieht Mario Metzner alle Register. Am Samstag baut er seinen TK-35-Filmprojektor aus dem Jahr 1949 auf. „Diese Tonkino-Kofferanlage ist aus meinem privaten Bestand", sagt der Filmvorführer. Aufgetan hatte er sie in Rochlitz. „Damit wurde zu DDR-Zeiten Landfilm gemacht", so Metzner.