Regionale Nachrichten und News
  • Von Wladimir Kaminer über Gerhard Schöne bis zum Fernseh-Doc: Damit lockt der „Goldene Löwe“ in Hainichen 2026

Das Neujahrskonzert im Festsaal „Goldener Löwe" in Hainichen im vergangenen Jahr.
Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Mittweida
Von Wladimir Kaminer über Gerhard Schöne bis zum Fernseh-Doc: Damit lockt der „Goldene Löwe“ in Hainichen 2026
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Der Kalender im prachtvollen Veranstaltungssaal in der Gellertstadt ist schon prall gefüllt. Erneut gibt es kulturelle Termine für Familien, Musik-, Tanz- und Comedy-Freunde.

Musiker und Unternehmer Joey Kelly, Schauspielerin und Hörbuchsprecherin Martina Gedeck, Sänger Toney Carey und das Komiker-Duo Zärtlichkeiten mit Freunden - sie eint etwas: Alle waren bereits im Veranstaltungszentrum „Goldener Löwe“ in Hainichen Gastgeber. Seit der Sanierung und der Wiedereröffnung 2020 füllt sich der Neorokokosaal...
