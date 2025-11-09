Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Steffi Grimm (v. l.), Nadine Werzner und Anne Rombach freuen sich auf den Vorlesetag.
Steffi Grimm (v. l.), Nadine Werzner und Anne Rombach freuen sich auf den Vorlesetag. Bild: Georg U. Dostmann
Mittweida
Vorlesetag in Mittelsachsen: Angehende Erzieherinnen erobern Kitas
Von Georg Ulrich Dostmann
Mit Geschichten die Welt entdecken: Der Vorlesetag bringt Kinder aus Mittelsachsen und angehende Erzieherinnen aus Chemnitz zusammen.

Das Ziel haben die Verantwortlichen der Kreisergänzungsbibliothek Mittelsachsen und des Beruflichen Schulzentrums BIP Chemnitz klar vor Augen: Das Vorlesen in Kindertagesstätten zu fördern – und gleichzeitig angehenden Erzieherinnen und Erziehern wertvolle Praxiserfahrungen ermöglichen.
