Vorlesetag in Mittelsachsen: Angehende Erzieherinnen erobern Kitas

Mit Geschichten die Welt entdecken: Der Vorlesetag bringt Kinder aus Mittelsachsen und angehende Erzieherinnen aus Chemnitz zusammen.

Das Ziel haben die Verantwortlichen der Kreisergänzungsbibliothek Mittelsachsen und des Beruflichen Schulzentrums BIP Chemnitz klar vor Augen: Das Vorlesen in Kindertagesstätten zu fördern – und gleichzeitig angehenden Erzieherinnen und Erziehern wertvolle Praxiserfahrungen ermöglichen. Das Ziel haben die Verantwortlichen der Kreisergänzungsbibliothek Mittelsachsen und des Beruflichen Schulzentrums BIP Chemnitz klar vor Augen: Das Vorlesen in Kindertagesstätten zu fördern – und gleichzeitig angehenden Erzieherinnen und Erziehern wertvolle Praxiserfahrungen ermöglichen.