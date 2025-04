Waldheim: Diebe stehlen Kupferrohre aus einem Baustellen-Haus

Das Haus wurde gerade saniert, als der Einbruch geschah. In dem Waldheimer Ortsteil gab es dieses Jahr bereits einen ähnlichen Fall.

In Waldheim wurde zwischen Dienstag, dem 6. März 2025, und Donnerstag in ein Haus an der Mittleren Talstraße eingebrochen. Das meldet die Polizeidirektion Chemnitz. Die Diebe verschafften sich über ein Fenster Zugang ins Innere des Hauses. Weil es derzeit saniert wird und daher unbewohnt ist, deshalb fiel der Schaden nicht sofort auf. Die Diebe...