Waldheimer nach Vorfall mit Cuttermesser vor Gericht

Bei einem Abend mit Kumpels soll es eskaliert sein. Doch der Angeklagte bestreitet, Zeugen können sich an nichts erinnern und das Ganze ist auch schon ziemlich lange her.

Was genau ist am Rande einer Geburtstagsfeier am 4. März 2021 in einem Hausflur in Waldheim passiert? Dieser Frage ging das Landgericht Chemnitz am Freitag nach. Doch die Antwort darauf zu bekommen, gestaltete sich zäh – immerhin sind mehr als vier Jahre nach dem Vorfall vergangen.