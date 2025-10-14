Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Radweg in Richtung Rossau ist jetzt eine Weile gesperrt.
Der Radweg in Richtung Rossau ist jetzt eine Weile gesperrt. Bild: Sandro Weiß
Der Radweg in Richtung Rossau ist jetzt eine Weile gesperrt.
Der Radweg in Richtung Rossau ist jetzt eine Weile gesperrt. Bild: Sandro Weiß
Mittweida
Warum ein beliebter Radweg in Hainichen gesperrt ist
Redakteur
Von Babette Philipp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Trasse in Richtung Rossauer Wald ist vorübergehend dicht. Warum und wie geht es weiter?

Der Radweg von Hainichen in Richtung Rossauer Wald ist in den nächsten Tagen gesperrt. Das teilt Hainichens Oberbürgermeister Dieter Greysinger mit. „Der Radweg wurde vor ziemlich genaue 20 Jahren auf der ehemaligen Werksbahn des Ziegelwerks in Richtung Rossauer Wald gebaut. Er erfreut sich immer noch großer Beliebtheit und wird von...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.10.2025
1 min.
Havarie am Göltzschtalcenter in Auerbach größer als angenommen: Vollsperrung verlängert
Die Göltzschtalstraße (links) ist gesperrt. Das Einkaufszentrum ist nur von Ellefeld aus erreichbar.
Die Havarie einer Trinkwasserleitung zieht umfassendere Reparaturarbeiten nach sich als ursprünglich geahnt. Die seit Dienstag bestehende Vollsperrung dauert deshalb länger an.
Uwe Selbmann
17:20 Uhr
4 min.
XXL-Brücke in Chemnitz fertig: So geht es jetzt mit dem Premiumradweg weiter
Premieren-Tour auf einem neuen Stück Premiumradweg: Lea-Sophie Schmidt gehörte am Mittwoch zu den Ersten, die nach der Freigabe über die Radwegbrücke an der Kalkstraße fuhren.
Der mehr als acht Millionen Euro teure Neubau zählt zu den längsten Radwegbrücken in Sachsen. Er schließt eine Lücke zwischen Rottluff und Rabenstein. Bei Google Maps indes ist der Vorzeigeradweg nach wie vor nicht zu finden.
Michael Müller
06:30 Uhr
3 min.
Werner Herzog: halbe Million Follower, aber kein Smartphone
Filmregisseur Werner Herzog (83) hat mit seinem Instagram-Account für Aufsehen gesorgt.
Kein Handy mit Internet, aber große Reichweite: Werner Herzog erobert neuerdings Instagram - und bleibt dabei ganz er selbst. Nun erhält der 83-Jährige den Filmpreis Köln.
06:30 Uhr
1 min.
Fachtag „Kompetenz Demenz“: Hochschule Mittweida will mit Humor Brücken schlagen
An der Hochschule Mittweida findet am 3. November der Fachtag „Kompetenz Demenz“ statt.
Am 3. November erwartet die Hochschule Mittweida Betroffene und ihre Angehörigen zu einer Veranstaltung unter dem Motto „Humor – als Kraftquelle, als Kommunikationsmittel und als Brücke zwischen Menschen“.
Jan Leißner
13.10.2025
3 min.
Südafrika in Hainichen: Wie ein Künstlerpaar die Stadt aufmöbeln hilft
 3 Bilder
Hommage an die Feuerwehr Hainichen: Mittelsachsen und Südafrikaner haben die Bushaltestellen kurz vor der Einmündung der Mittweidaer Straße in die B169 verschönert.
Die beiden Bushaltestellen am Ortsausgang von Crumbach nahe der B 169 in Richtung Hagebaumarkt in Hainichen sind ein Hingucker geworden. Welche Haltestellen schon bald folgen sollen.
Grit Baldauf
22.08.2025
5 min.
Drei neue Radwege bei Hainichen: Wie gut rollt es?
Wilhelm (l.) und Christian Garbrecht aus Gersdorf auf dem straßenbegleitenden Radweg an der B 169 von Gersdorf in Richtung Falkenau.
Im Raum Hainichen sind in den vergangenen Monaten drei neue Radwege entstanden. Dutzende Radbegeisterte haben diese am Freitag getestet. Wie fällt das Fazit aus?
Franziska Bernhardt-Muth
Mehr Artikel