Warum ein beliebter Radweg in Hainichen gesperrt ist

Die Trasse in Richtung Rossauer Wald ist vorübergehend dicht. Warum und wie geht es weiter?

Der Radweg von Hainichen in Richtung Rossauer Wald ist in den nächsten Tagen gesperrt. Das teilt Hainichens Oberbürgermeister Dieter Greysinger mit. „Der Radweg wurde vor ziemlich genaue 20 Jahren auf der ehemaligen Werksbahn des Ziegelwerks in Richtung Rossauer Wald gebaut. Er erfreut sich immer noch großer Beliebtheit und wird von...