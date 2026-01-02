Was sich bekannte Mittelsachsen für 2026 wünschen

MENÜ
Flöhas OB Volker Holuscha (li.o.), TU-Rektorin Jutta Emmes, Intendant Sergio Lukovic und Landrat Sven Krüger (re. u.) haben ihre Wünsche für das neue Jahr geäußert.
Flöhas OB Volker Holuscha (li.o.), TU-Rektorin Jutta Emmes, Intendant Sergio Lukovic und Landrat Sven Krüger (re. u.) haben ihre Wünsche für das neue Jahr geäußert. Bild: D. Müller/E. Mildner/M. Behrendt/Archiv
Landrat Sven Krüger wünscht sich und den Menschen im Landkreis Optimismus für das neue Jahr.
Landrat Sven Krüger wünscht sich und den Menschen im Landkreis Optimismus für das neue Jahr. Bild: Eckardt Mildner
Gäste können sich bei Iris Gläser E-Bikes ausleihen, um auf der Blockline zu fahren.
Gäste können sich bei Iris Gläser E-Bikes ausleihen, um auf der Blockline zu fahren. Bild: Astrid Ring/Archiv
Energieexperte Timo Leukefeld plant und baut mit seinem Team energieautarke Gebäude.
Energieexperte Timo Leukefeld plant und baut mit seinem Team energieautarke Gebäude. Bild: Stefan Mays/PF
Rektorin Jutta Emes wünscht sich für die TU große Erfolge in Forschung und Transfer.
Rektorin Jutta Emes wünscht sich für die TU große Erfolge in Forschung und Transfer. Bild: Detlev Müller/Archiv
Prof. Volker Tolkmitt, Rektor der Hochschule Mittweida, wünscht sich für die Hochschule die notwendigen Rahmenbedingungen, um weiterhin viele Studierende praxisnah ausbilden zu können.
Prof. Volker Tolkmitt, Rektor der Hochschule Mittweida, wünscht sich für die Hochschule die notwendigen Rahmenbedingungen, um weiterhin viele Studierende praxisnah ausbilden zu können. Bild: R. Hensel/MDR/Archiv
Maria Euchler, Bürgermeisterin der Gemeinde Kriebstein, wünscht sich für ihre Gemeinde die Umsetzung von Vorhaben wie an der Seebühne.
Maria Euchler, Bürgermeisterin der Gemeinde Kriebstein, wünscht sich für ihre Gemeinde die Umsetzung von Vorhaben wie an der Seebühne. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Volker Holuscha, Oberbürgermeister der Stadt Flöha, wünscht sich eine bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen.
Volker Holuscha, Oberbürgermeister der Stadt Flöha, wünscht sich eine bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen. Bild: Matthias Behrend/Archiv
Cindy Krause, Geschäftsführerin der IHK-Regionalkammer Mittelsachsen, wünscht sich Mut für Kooperationen zwischen regionalen Unternehmen.
Cindy Krause, Geschäftsführerin der IHK-Regionalkammer Mittelsachsen, wünscht sich Mut für Kooperationen zwischen regionalen Unternehmen. Bild: Wieland Josch/Archiv
Intendant Sergio Raonic Lukovic wünscht sich vor allem Kontinuität im Dialog und Vertrauen in die Kraft des Miteinanders.
Intendant Sergio Raonic Lukovic wünscht sich vor allem Kontinuität im Dialog und Vertrauen in die Kraft des Miteinanders. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Die Chefin der Freiberger Arbeitsagentur, Kathrin Groschwald, will Mut machen, auch neue berufliche Wege zu gehen.
Die Chefin der Freiberger Arbeitsagentur, Kathrin Groschwald, will Mut machen, auch neue berufliche Wege zu gehen. Bild: Arbeitsagentur
Mittweida
Was sich bekannte Mittelsachsen für 2026 wünschen
Redakteur
Von Jan Leißner
Für einige der Prominenten spielen Frieden, Freiheit im Großen genauso eine Rolle wie stabile Finanzen im Kleinen. Landrat Sven Krüger hofft auf Mut und Optimismus.

Der Jahreswechsel ist nicht nur Anlass, sich mit guten Vorsätzen zu befassen. Wünsche für das neue Jahr werden geteilt und für sich selbst formuliert. Frieden, mehr Zeit für die Familie, weniger Stress gehören bei vielen Menschen dazu. Die „Freie Presse“ hat einige bekannte Mittelsachsen gefragt, welche Wünsche sie für das neue Jahr...
15:59 Uhr
2 min.
Abschiebungen nach Afghanistan im neuen Jahr
Zu Beginn des neuen Jahres gibt es weitere Abschiebungen nach Afghanistan. (Archivfoto)
Die Bundesregierung hatte Abschiebungen von Straftätern aus Afghanistan angekündigt. Nun macht sie verstärkt ernst.
16:03 Uhr
1 min.
Deutscher WM-Schreck: Bulgarischer Ex-Nationaltrainer tot
Bulgariens Trainer-Legende Dimitar Penew ist im Alter von 80 Jahren gestorben.
Er führte Bulgarien 1994 sensationell ins WM-Halbfinale - zum Leidwesen von Titelverteidiger Deutschland. Nun ist Dimitar Penew mit 80 Jahren gestorben.
17:00 Uhr
4 min.
Herr Holuscha, folgt nach dem Kulturhauptstadt-Schwung in Flöha jetzt die Katerstimmung?
„Wir wollen 2026 Signale setzen, dass es in Flöha vorwärts geht“, sagt Oberbürgermeister Volker Holuscha.
Flöhas Oberbürgermeister spricht im Interview über kleinere Brötchen, die Aussichten für 2026 und darüber, wie ihn die zehnjährige Amtszeit verändert hat. Gibt es schon eine Idee für seine Nachfolge?
Matthias Behrend
01.01.2026
4 min.
Helena und Hugo sind im Vogtland die Babys zum Jahreswechsel: „Dieses Silvester kann man nicht toppen“
Helena Sophie Otterbach ist das Neujahrsbaby 2025 im Vogtland. Lisa und Alexander Otterbach aus Hof haben bewusst das Helios-Klinikum Plauen als Geburtsort für das Baby gewählt.
Helena Sophie Otterbach ist das Neujahrsbaby des Vogtlands. Um kurz nach Mitternacht erblickte sie das Licht der Welt. Der Plauener Hugo Karl Langheinrich ist indes das letzte Baby 2025 – fast wäre er ein Bayer geworden.
Cornelia Henze
29.12.2025
4 min.
Gedenken nach Mord, Ende einer Fabrik - und ein Happy End: Diese Geschichten haben Mittelsachsens Redakteure 2025 bewegt
Oben Julia Czaja (l.) und Franziska Bernhardt-Muth, unten Cornelia Schönberg und Matthias Behrend.
Immer wieder gibt es die Recherchen, die auch für die Redaktion nicht alltäglich sind. Vier „Freie Presse“-Redakteure aus Mittelsachsen erzählen davon.
Unserer Redaktion
02.01.2026
6 min.
Dunkle zweite Wahrheit der Band Silly: Dirk Zöllner über das Buch „Die geklaute Band“ von Gitarrist Thomas Fritzsching
Silly 1986 bei „Rock für den Frieden“: Thomas Fritzsching, Herbert Junck, Richie Barton, Tamara Danz und Matthias Schramm (von links).
Der Silly-Mitbegründer verspricht in seinem durchaus bitteren Buch „die wahre Geschichte hinter einer der prägendsten und erfolgreichsten Rock-Bands des Ostens“. Kann er das halten?
Dirk Zöllner
Mehr Artikel