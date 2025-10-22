Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Maria Euchler vereidigte Martin Bach als neuen Gemeinderat.
Maria Euchler vereidigte Martin Bach als neuen Gemeinderat. Bild: Elisabeth Friedrich/Gemeinde Kriebstein
Mittweida
Wechsel im Gemeinderat Kriebstein: Kate Scharf legt Amt nieder, Martin Bach übernimmt
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Kriebsteiner Gemeinderat erlebt einen Wechsel in den Reihen der Linken: Martin Bach folgt auf Kate Scharf.

Im Kriebsteiner Gemeinderat gibt es eine personelle Veränderung: Gemeinderätin Kate Scharf (Die Linke) trat von ihrem Amt zurück, weil sie es aus familiären Gründen nicht so wahrnehmen konnte, wie sie wollte. Der Gemeinderat stellte am Montag das als wichtigen Hinderungsgrund gemäß Sächsischer Gemeindeordnung offiziell fest und hob ihr...
