Wechsel im Gemeinderat Kriebstein: Kate Scharf legt Amt nieder, Martin Bach übernimmt

Der Kriebsteiner Gemeinderat erlebt einen Wechsel in den Reihen der Linken: Martin Bach folgt auf Kate Scharf.

Im Kriebsteiner Gemeinderat gibt es eine personelle Veränderung: Gemeinderätin Kate Scharf (Die Linke) trat von ihrem Amt zurück, weil sie es aus familiären Gründen nicht so wahrnehmen konnte, wie sie wollte. Der Gemeinderat stellte am Montag das als wichtigen Hinderungsgrund gemäß Sächsischer Gemeindeordnung offiziell fest und hob ihr...