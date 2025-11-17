Weihnachtsbäume in Hainichen, Mittweida und Frankenberg: An diesen Tagen kommt der Schmuck auf die Marktplätze

Die Vorbereitungen laufen: Der Transport der Weihnachtsbäume in den drei Orten steht bevor. Woher kommen sie und wann wird Weihnachtsmarkt gefeiert?

Mit 17,87 Metern hatte Hainichen im vergangenen Jahr den höchsten Baum im Landkreis, ermittelt von einem Chemnitzer Ingenieurbüro. Frankenberg folgte auf Platz 2 (17,13 Meter) und Mittweida an Rang 6 (10,81 Meter). Bald kann wieder verglichen werden. Wann kommen die Weihnachtsbäume und wann ist Weihnachtsmarkt in den drei Städten? Mit 17,87 Metern hatte Hainichen im vergangenen Jahr den höchsten Baum im Landkreis, ermittelt von einem Chemnitzer Ingenieurbüro. Frankenberg folgte auf Platz 2 (17,13 Meter) und Mittweida an Rang 6 (10,81 Meter). Bald kann wieder verglichen werden. Wann kommen die Weihnachtsbäume und wann ist Weihnachtsmarkt in den drei Städten?