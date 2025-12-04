Weihnachtsmarkt Mittweida: Das kosten Glühwein, Bratwurst und Mandeln

Schon vor der offiziellen Eröffnung am Donnerstag ist der Weihnachtsmarkt Mittweida gut besucht. Welche Leckereien gibt es und wie viel Geld sollte man dabeihaben?

Noch wenige Stunden sind es bis zur offiziellen Eröffnung, da ist der viertägige Weihnachtsmarkt in Mittweida am Donnerstagmittag schon gut besucht. Viele waren auf der Suche nach einer Leckerei für die Mittagspause.