Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bei der Talkrunde „What‘s Next?“ berichteten fünf Alumni der Hochschule Mittweida über ihren Berufseinstieg in der Medienbranche.
Bei der Talkrunde „What‘s Next?“ berichteten fünf Alumni der Hochschule Mittweida über ihren Berufseinstieg in der Medienbranche. Bild: Lilly Leißner
Bei der Talkrunde „What‘s Next?“ berichteten fünf Alumni der Hochschule Mittweida über ihren Berufseinstieg in der Medienbranche.
Bei der Talkrunde „What‘s Next?“ berichteten fünf Alumni der Hochschule Mittweida über ihren Berufseinstieg in der Medienbranche. Bild: Lilly Leißner
Mittweida
Wie sich Mittweidaer Studierende auf Berufseinstieg vorbereiten
Redakteur
Von Jan Leißner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Talkrunde mit Absolventen der Hochschule Mittweida hat auf das Medienforum im November eingestimmt. Dann werden namhafte Arbeitgeber der Medienbranche zum Speed-Dating erwartet.

Bei einem Side-Event zum bevorstehenden Medienform Mittweida haben am Donnerstagabend fünf Alumni der Hochschule Mittweida vor etwa 200 Gästen im TV-Studio über ihren Einstieg in die Medienbranche berichtet. Die Talkrunde mit den Absolventen der Medienstudiengänge hat auf den von Studenten organisierten Fachkongress Medienforum Mittweida am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.10.2025
1 min.
Winterzeit in Deutschland - Uhren sind zurückgestellt
Es gilt wieder die Normalzeit in Deutschland, auch Winterzeit genannt. (Archivbild)
Die Zeitumstellung ist für viele ein Vorbote für die dunklere und kältere Jahreshälfte. Manch anderer freut sich aber über mehr Schlaf - zumindest in einer Nacht.
24.10.2025
1 min.
Auf zu neuen Ufern: 625 Absolventen der Hochschule Mittweida feiern ihren Abschluss
Ein Meer aus schwarzen Hüten auf dem Technikumplatz: Die Hochschule Mittweida entlässt auch dieses Jahr weitere Absolventen feierlich aus dem Studium.
Alisa Marcinkowski
16.10.2025
1 min.
Fachtag „Kompetenz Demenz“: Hochschule Mittweida will mit Humor Brücken schlagen
An der Hochschule Mittweida findet am 3. November der Fachtag „Kompetenz Demenz“ statt.
Am 3. November erwartet die Hochschule Mittweida Betroffene und ihre Angehörigen zu einer Veranstaltung unter dem Motto „Humor – als Kraftquelle, als Kommunikationsmittel und als Brücke zwischen Menschen“.
Jan Leißner
25.10.2025
3 min.
Nach vier Monaten: Restaurant im Chemnitzer Ikea wieder offen – aber jetzt gibt es keine Hotdogs
Das Ikea-Restaurant hat wieder regulär geöffnet. Kunden können nun an Terminals bestellen.
Im Rahmen der Erneuerung des Standorts im Neefepark hat Ikea auch das Restaurant auf Vordermann gebracht. Das empfängt jetzt mit neuem Konzept Kunden. Das Bistro hat dafür erstmal geschlossen.
Benjamin Lummer
26.10.2025
1 min.
Zug bleibt mehrere Stunden auf der Strecke liegen
Rund 200 Fahrgäste mussten mehrere Stunden in einem liegengebliebenen Zug ausharren. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg von Dresden nach Hannover. Da kommt es überraschend zu einem Halt. Die Fahrgäste brauchen am Abend viel Geduld.
Von Caspar Leder
5 min.
25.10.2025
5 min.
Rapper Finch in Leipzig – Ost, Ost, Ostdeutschland
Meinung
Redakteur
Er gilt als eine Ikone für viele junge Menschen im Osten Deutschlands: Rapper Finch. Hier in der Arena Leipzig.
Der Rapper Finch ist aktuell auf Tour und war am Freitagabend in Leipzig zu Gast. Er gilt als eine Ikone junger Menschen im osten Deutschlands. Wie viel DDR geht noch?
Caspar Leder
Mehr Artikel