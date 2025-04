Wieder freie Fahrt bis Mittweida: Autobahnzubringer zur A 4 in Hainichen ist endlich fertig

Seit Mittwochvormittag sind die Anschlussstelle Hainichen der A 4 und die Staatsstraße nach Mittweida wieder befahrbar.

Nach knapp vier Wochen Bauzeit ist der Autobahnzubringer in Hainichen nun freigegeben worden. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) hatte dies schon für den 25. April angekündigt, doch auch am Montagmorgen fehlten noch Straßenmarkierungen. In dieser Woche hatte noch die Autobahn GmbH die Auffahrt zur A 4 in Richtung Dresden...