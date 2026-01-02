MENÜ
Kabeldiebe haben am Montag ein Windrad bei Kriebstein geplündert (Symbolbild).
Kabeldiebe haben am Montag ein Windrad bei Kriebstein geplündert (Symbolbild).
Mittweida
Windkraftanlage bei Kriebstein aufgebrochen: Unbekannte stehlen 70 Meter Kabel
Von Manuel Niemann
In Kriebsteiner Ortsteil Höckendorf haben Diebe ein Windrad geplündert und Dutzende Meter Kabel gestohlen. Der Schaden ist beträchtlich.

Unbekannte haben sich am vergangenen Montag im Kriebsteiner Ortsteil Höckendorf Windkraftanlage heimgesucht: Laut einem Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz verschafften sich die Einbrecher am frühen Morgen des 29. Dezembers gegen 5.20 Uhr gewaltsam Zugang zum Inneren des Windrads.
