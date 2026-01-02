Windkraftanlage bei Kriebstein aufgebrochen: Unbekannte stehlen 70 Meter Kabel

In Kriebsteiner Ortsteil Höckendorf haben Diebe ein Windrad geplündert und Dutzende Meter Kabel gestohlen. Der Schaden ist beträchtlich.

Unbekannte haben sich am vergangenen Montag im Kriebsteiner Ortsteil Höckendorf Windkraftanlage heimgesucht: Laut einem Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz verschafften sich die Einbrecher am frühen Morgen des 29. Dezembers gegen 5.20 Uhr gewaltsam Zugang zum Inneren des Windrads.