Auch in Mittweida gibt's jetzt Hunde-Eis: Deshalb ist ein Tierarzt davon nicht begeistert

Die Hauptzutaten für das Eis sind Reismilch, Kokosnussöl und Agavendicksaft, erklärt Christian Scaletta, Chef der Firma Bello-Eis. Dazu kommen Inulin und Sojaprotein.

Prinzipiell könne das Eis auch von Menschen gekostet werden. Es schmecke leicht süßlich, vor allem nach Reismilch. Hergestellt wird das spezielle Eis in Meckenbeuren am Bodensee. Das Rezept dafür habe er selbst entwickelt, so der Firmenchef.

In Deutschland dafür eine Lizenz zu erhalten, war komplizierter als gedacht, erklärt der Bello-Eis-Chef. Anders als normales Speiseeis musste es in Deutschland als Tierfutter zugelassen werden. Dieses Zertifikat habe er schließlich von der Behörde in Tübingen erhalten. Das Eis vertreibe er seit 2021 das Hunde-Eis.

Auf der Website der Firma sind dutzende Eiscafés im gesamten Bundesgebiet aufgelistet, in denen das Eis verkauft wird. Und es werden immer mehr: Mittlerweile gibt es auch in Ostdeutschland zwei: neben dem Mittweidaer Café das gleichnamige Eiscafé Venezia in Döbeln, wo es ebenfalls seit ein paar Tagen Bello-Eis gibt. Dass die beiden Cafés den gleichen Namen tragen, ist kein Zufall, erklärt Giuseppe Gobbo. Vor zehn Jahren wurden sie vom selben Inhaber gegründet und "Venezia" genannt. Vor fünf Jahren übernahmen Giuseppe Gobbo und seine Frau das Café am Mittweidaer Markt und behielten den etablierten Namen.

Tierarzt: "Würde meinem Hund kein Eis geben"