Bekannte Gastronomen aus Mittweida nicht beim Altstadtfest 2023 dabei

Und ein weiteres Traditionslokal wird in diesem Jahr nicht auf dem angestammten Platz auf dem Markt in Mittweida vertreten sein: Der Cocktail-Stand von Diana Nerger fehlt. "Wir sind seit 26 Jahren immer dabei gewesen. Aber es ist halt ein wahnsinniger Kraftakt, Schulanfang und Stadtfest zu organisieren", sagt die Chefin des Gasthofes zur Hängebrücke in Kockisch. Beides sei in diesem Jahr nicht zu stemmen gewesen. "Zum Schulanfang haben wir 660 Gäste zum Catern im Sonnenlandpark", so die Wirtin. "Dort sind wir der Hauptcaterer." Deshalb habe man den Freizeitpark nicht hängen lassen können. Dieses Problem trete immer wieder auf: "Alle drei, vier Jahre fallen Altstadtfest und Schulanfang zusammen und das ist für uns Gastronomen enorm schwierig."

Kann man das Altstadtfest verlegen?

Traditionell steigt das Altstadtfest in Mittweida am dritten Augustwochenende. Kann man das Fest in den Jahren, in denen es mit dem Schulanfang zusammenfällt, nicht verlegen? Die Diskussion werde immer wieder aufgemacht, sagt Oberbürgermeister Ralf Schreiber im Gespräch mit der "Freien Presse". "Aber es ist immer irgendwas", so der Oberbürgermeister - bei einer Verlegung würde das Fest mit anderen Feierlichkeiten zusammenfallen: Dem Inselteichfest in Ringethal, das vergangenes Wochenende gefeiert wurde, oder Stadtfesten wie dem in Leisnig oder Hainichen. Den Termin fürs Altstadtfest hätten die Beteiligten in ihren Kalendern stehen, Händler wie Künstler, so der OB.

Die Standbetreiber im Vorfeld ihrer Bewerbung darüber zu informieren, dass es in diesem Jahr einen Kooperationspartner gibt, dazu sei die Stadt nicht verpflichtet. Und der Oberbürgermeister stellt sich hinter das Eventcatering: Es gäbe Fälle, da könne man auch Mittweidaer Standbetreibern bei verschiedenen Forderungen nicht noch mehr entgegenkommen könne.