Exotische Tierart in Mittweida: Wasserschildkröte am Schwanenteich gesichtet

Was nun? Die "Freie Presse" hat bei der Stadtverwaltung nachgefragt. "Ein derartiger Fall ist uns nicht bekannt", sagt Holger Müller, Beigeordneter im Rathaus. Er werde aber mit dem Team vom Bauhof Rücksprache halten. "Wir beobachten die Situation am Schwanenteich und entscheiden dann über das weitere Vorgehen", sagt Holger Müller.

Biologin hat eine Vermutung

Eine Erklärung, wie das Tier seinen Weg zum Schwanenteich gefunden haben könnte, hat die Biologin Dr. Claudia Ruf, Vorstandsvorsitzende vom Tierschutzverein Zwickau. "Wasserschildkröten werden immer wieder ausgesetzt, wenn sie ihren Haltern zu groß geworden sind oder sie entkommen aus nicht gesicherten Gartenteichen", sagt sie. Außerdem hat die Expertin eine Vermutung, welche Art es sein könnte. "Anhand der Fotos wäre es möglich, das es sich um eine Gelbwangenschmuckschildkröte handeln könnte", sagt sie. Allerdings sei eine endgültige Bestimmung sehr schwierig, da die Fotos dafür nicht geeignet seien, sie seien zu unscharf. Falls es sich um die besagte Art handele, müsse etwas getan werden, da diese in der Region nicht heimisch ist.

Verkauf der Tiere verboten

"Die Gelbwangenschmuckschildkröte gehört zu den invasiven Arten. Diese dürfen laut EU-Verordnung nicht mehr in Zoogeschäften gehandelt werden. Allerdings sind noch massenhaft Tiere aus den Verkaufszeiten vor 2018 (vor Einführung der Verordnung, Anm. d. Red.) vorhanden", sagt die Expertin. Was sind invasive Tierarten? Das heißt, dass Tiere wie beispielsweise Schildkröten in eine für sie fremde Umgebung integriert werden und es dadurch zu negativen Auswirkungen für sie selbst und die heimische Tier- und Pflanzenwelt kommen kann. "Die invasive Gelbwangenschmuckschildkröte darf unter keinen Umständen ausgesetzt werden, da diese Tiere die heimische Fauna bedrohen, Amphibien- und Insektenlarven fressen und einheimische Schildkrötenarten wie beispielsweise die Europäische Sumpfschildkröte verdrängen", sagt die Biologin.

Einfangen ist schwierig

Wie geht es nun weiter? Auf diese Frage hat die 49-jährige Biologin eine klare Antwort. "Es wäre wünschenswert, dass es gelingt, das Tier einzufangen und in ein Tierheim oder eine andere geeignete Einrichtung zu bringen", sagt sie. Nicht nur im Hinblick auf die Folgen für die Natur sei es von Vorteil, das Tier zu fangen, sondern auch für das Überleben der Schildkröte, "Gelbwangen sind zwar in der Lage, einige Winter in Mitteleuropa zu überleben. Insgesamt ist unser Klima jedoch zu feucht und zu kalt für diese Tierart", sagt Dr. Claudia Ruf.

Allerdings gestalte sich das Finden und Sichern der Tiere als durchaus schwierige Prozedur. "Wenn solche Schildkröten sich an das Teichufer begeben und sich aufwärmen, sind diese sehr flink unterwegs, sodass das Einfangen der Tiere kompliziert ist", sagt die Biologin. Das bestätigt auch Ullrich Drechsel, der Entdecker des Tieres. "Die Schildkröte war so schnell wieder verschwunden, dass ich sie in dem Moment auch nicht hätte einfangen können", sagt er.