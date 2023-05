Wasserschildkröte im Schwanenteich in Mittweida: Wird das Tier eingefangen?

Die Verantwortlichen im Rathaus von Mittweida haben mit Experten beraten, wie mit der Gelbwangenschmuckschildkröte umgegangen werden sollte. Nun gibt es einen Plan.

Mittweida. Der Mittweidaer Fotograf Ralf Härtel hat das schöne Wetter am Wochenende genutzt, um einen Ausflug an den Schwanenteich in Mittweida zu machen. Doch er wollte dort nicht nur spazieren gehen, sondern einen wohl neuen, ungewöhnlichen Bewohner des Gewässers mit eigenen Augen sehen: eine Gelbwangenschmuckschildkröte. Die hatte vergangene Woche Ullrich Drechsel dort entdeckt, als er ebenfalls rund um den Teich spazieren war. Ralf Härtel hatte Glück: Er und seine Familie konnten die Wasserschildkröte beobachten, wie sie in der Sonne lang.

Kein akuter Handlungsbedarf

Doch wie geht es nun weiter? Wird die Schildkröte eingefangen oder bleibt sie im Schwanenteich? Die Stadtverwaltung hat, nachdem das Tier entdeckt wurde, laut dem Beigeordneten im Rathaus, Holger Müller, Rücksprache mit Experten gehalten. Vor allem bei der Naturschutzbehörde das Landratsamtes fragte man nach Rat. "Man hat uns erklärt, dass die Schildkröte weder eine Gefahr für die heimische Flora und Fauna ist, noch dass die Gefahr besteht, dass sie qualvoll stirbt, wenn wir nicht unmittelbar etwas unternehmen", erklärte er auf Nachfrage der "Freien Presse". Außerdem gehe man nicht davon aus, dass die Gelbwangenschmuckschildkröte sich in der Region unkontrolliert vermehren wird. Dennoch werde man die ganze Sache weiter beobachten. "Erstmal besteht kein akuter Handlungsbedarf, aber der Bauhof wird trotzdem nach dem Tier schauen und gegebenenfalls entscheiden wir neu", so Holger Müller.

Biologin rät zum Einfangen

Die Biologin Dr. Claudia Ruf, Vorstandsvorsitzende vom Tierschutzverein Zwickau, hatte eine andere Empfehlung gegenüber der "Freien Presse" abgegeben: "Es wäre wünschenswert, dass es gelingt, das Tier einzufangen und in ein Tierheim oder eine andere geeignete Einrichtung zu bringen", sagt sie. Nicht nur im Hinblick auf die Folgen für die Natur sei es von Vorteil, das Tier zu fangen, sondern auch für das Überleben der Schildkröte, "Gelbwangen sind zwar in der Lage, einige Winter in Mitteleuropa zu überleben. Insgesamt ist unser Klima jedoch zu feucht und zu kalt für diese Tierart", sagte Dr. Claudia Ruf.