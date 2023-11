Exotische Welten und Kulturen: Nachtshopping in Mittweida entführt Besucher auf eine Reise um die Welt

Tansania in der Apotheke, Japan beim Uhrmacher, Iran im Brillengeschäft: Am Freitagabend konnten die Besucher beim Nachtshopping in Mittweida in ferne Länder reisen und die Kulturen näher kennenlernen.

Mittweida.

In der Löwenapotheke am Markt in Mittweida begrüßt Katrin Köhler ihre Kunden am Freitagabend zum Nachtshopping in einem ungewöhnlichen Gewand. Bodenlang, rot und mit bunten Stickereien besetzt, erinnert sie an einen weit entfernten Kontinent. "Wir haben überlegt, was wir passend zum Motto 'Eine Reise um die Welt' anziehen können", sagt Katrin Köhler. Die Gewänder habe sie von ihren Reisen aus Kenia mitgebracht und an ihre Kolleginnen verteilt. Doch die bunten Kleidungsstücke sind nicht das Einzige, was am Freitagabend Afrika-Stimmung in die Apotheke zaubert. Auch der Medizinmann aus Ebenholz, der die Besucher am Eingang begrüßt, stammt aus Afrika. Die Skulptur aus Tansania ist Teil der Sammlung der Daetz-Stiftung, die derzeit in Mittweida lagert, und zeigt eine außergewöhnliche Schnitzkunst. "Warum wir den Medizinmann bekommen haben, wissen wir nicht", sagt Katrin Köhler augenzwinkernd.