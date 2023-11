Zwei (fast) neue Geschäfte, Freizeitfranz und Schnitzkunst: Was beim Nachtshopping in Mittweida los ist

Shoppen bis 23 Uhr, Rabattaktionen und Unterhaltung: Das Programm für die Shoppingnacht in Mittweida ist altbewährt. Doch diesmal steht einiges zum ersten Mal auf dem Plan.

Mittweida. Auf den ersten Blick ist die Holzskulptur gar nicht als solche zu erkennen. Am Mittwochnachmittag ist Petra Scholz gerade dabei, das Schaufenster im Taschenladen Leder Liebers an der Weberstraße für die Shoppingnacht zu dekorieren. Zentral ist diesmal ein Stuhl mit einer darüber hängenden Jacke. Das Besondere dabei: Nicht nur der Stuhl, sondern auch die Jacke ist aus Holz. Die Skulptur stammt aus der Sammlung der Daetz-Stiftung, deren Exponate derzeit in Mittweida lagern. Elf der Holzschnitzereien werden am Freitag beim Nachtshopping in Mittweida in elf Geschäften zu sehen sein.

Denn diesen Freitag ist es wieder so weit: Zum 31. Mal haben die Läden in Mittweida zum Nachtshopping bis 23 Uhr geöffnet. Mehr als 40 Geschäfte beteiligen sich, so Margot Löwe vom Gewerbering Mittweida, der das Event organisiert. Und es gibt einige Neuerungen. So lautet das Motto für die den langen Einkaufsabend diesmal: "Eine Reise um die Welt". Und das bezieht sich nicht nur auf die angebotenen Produkte aus Mittweida, Frankreich oder Asien. Sondern eben auch auf die Holzskulpturen, die ausgestellt werden.

Internationale Skulpturen beim Nachtshopping

Die Idee dafür entstand zusammen mit dem Dialogus-Verein, der seit Anfang des Jahres in Mittweida angesiedelt ist. Der Verein betreut die Holzskulpturen der Daetz-Stiftung, die aktuell in Mittweida gelagert sind und wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollen. Einen Vorgeschmack darauf kann man sich beim Nachtshopping schon einmal holen. Die dann gezeigten Skulpturen stammen laut Jens Haubensack, Vorstand vom Verein, aus aller Welt: von Tansania über Arizona bis zum erzgebirgischen Schneeberg. "Sie haben immer einen Bezug zum jeweiligen Geschäft" - so wie der Stuhl mit Lederjacke bei Leder Liebers.

Und die Skulpturen zu finden, kann sich für die Besucher lohnen. Denn an die Mini-Ausstellung angekoppelt ist ein Gewinnspiel, bei dem nach der Shoppingnacht Gutscheine im Wert von 60, 90 und 120 Euro verlost werden, erklärt Margot Löwe.

Heizpilze gegenüber vom neuen Stadtgarten von Mittweida

Wer sich nach dem Bummel über die Weberstraße, Markt und Rochlitzer Straße aufwärmen möchte, hat dazu vorm neuen Bürgertreff in der Rochlitzer Straße 44 Gelegenheit. Dort werden zwei Heizpilze aufgestellt und Besucher können sich mit Glühwein und anderen Getränken versorgen, so Citymanager Frank Winkler. "Dafür sorgen freiwillige Bürger der Stadt, die gern dabei helfen, Stimmung und Leute in die Stadt zu bringen." Dabei soll auch der neue Bürgertreff in der Rochlitzer Straße 44 und das Reparaturteam, das sich dort wöchentlich trifft, vorgestellt werden. Auch darüber hinaus wird es an verschiedenen, teils extra aufgebauten Ständen oder Buden Getränke oder Essen geben.

Spiele im Bus und Konzerte quasi im Wohnzimmer