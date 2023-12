In eigener Sache: Goodbye, Mittweida!

Ab Januar ist Redakteurin Anne Schwesinger wieder für die Freie Presse in der Onlineredaktion in Chemnitz im Einsatz.

Mittweida.

Anderthalb Jahre als Redakteurin in Mittweida gehen für mich zu Ende. Danke an Sie, dass Sie unsere Berichterstattung aus der Hochschulstadt verfolgt haben! Ab 2024 bin ich für die Freie Presse wieder in Chemnitz im Einsatz. Meine Kollegen hier in Mittweida - Franziska Pester, Manuel Niemann, Falk Bernhardt und Ingolf Rosendahl - werden Sie weiter wie gewohnt über alles Wichtige aus der Stadt auf dem Laufenden halten!



Es hat mich gefreut, Sie hier auf unserer Website und auf Facebook, Instagram und via Newsletter über die News aus Mittweida zu informieren. Falls Sie unsere Kanäle noch nicht kennen, schauen Sie gern mal vorbei. In den vergangenen anderthalb Jahren sind viele spannende Beiträge entstanden und es war mir eine Freude, so viele Menschen und ihre Geschichten in Mittweida kennenzulernen!