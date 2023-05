Fotograf aus Mittweida beobachtet Meteor über Mittelsachsen

Einen Feuerball hat Gerold Riedl aus Mittweida in der Nacht vom Harthaer Kreuz aus beobachtet. Im Internet gibt es zahlreiche Meldungen zu dem Himmelsereignis.

Mittweida. Erneutes Glück für Polarlicht-Jäger Gerold Riedl aus Mittweida: Auch wenn er in der Nacht zu Samstag eigentlich auf neuerliche Polarlicht-Sichtung gehofft hatte, konnte er ein anderes Himmelsereignis mit der Kamera festhalten. Über dem Harthaer Kreuz beobachtete er gegen 23.15 Uhr einen Meteor in Richtung Nord-Ost. Was er sah, beschreibt er als "das Herabfallen einer Art Feuerball, sehr groß und deutlich zu sehen". Das Phänomen hielt er mit der Kamera fest. "Es war die größte Sternschnuppe, die ich live in meinem bisherigen Leben gesehen habe", sagt der Mittweidaer gegenüber der "Freien Presse".

Experte: Ausgesprochen "schönes Meteor-Foto"

Der Meteoritenexperte des Deutschen Zentrums für Luft und Raumfahrt, Dieter Heinlein, bestätigt auf Nachfrage der "Freien Presse", "dass dieser helle Meteor auch von Stationen des Allsk7 Videokameranetzwerk aufzeichnet wurde." Er weist darauf hin, dass Feuerkugeln in der Fachsprache Meteore genannt werden. "Ein Meteorit ist erst dann, wenn er auf der Erde landet", erklärt Dieter Heinlein. "Dass man eine Feuerkugel sieht, ist nicht unüblich. Wir haben seit Jahrzehnten in Deutschland eine Himmelsüberwachung. Im Jahr werden 40 bis 60 Sichtungen gemeldet", so der Experte aus Augsburg. Zur Aufnahme von Gerold Riedl sagt er, dass es sich um ein ausgesprochen "schönes Meteor-Foto" handelt.

Auf der Website des Arbeitskreises Meteore e.V. haben zahlreiche Nutzer die Sichtung eines Meteoriten in der Nacht zu Samstag gegen 23.15 Uhr gemeldet. Gesehen wurde das Ereignis demzufolge auch über Berlin oder Leipzig.

Anfang Mai hatte ein Meteorit, der im schleswig-holsteinischen Elmshorn in einem Hausdach eingeschlagen war, für Schlagzeilen gesorgt.