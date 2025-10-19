Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Diese Polarlichter-Aufnahme gelang Gerold Riedl aus Mittweida.
Diese Polarlichter-Aufnahme gelang Gerold Riedl aus Mittweida. Bild: Gerold Riedl
Mittweida
Polarlichter verzaubern auch Himmel über Mittelsachsen
Redakteur
Von Michael Urbach
In Sachsen malten Polarlichter den Himmel in leuchtenden Farben. Gerold Riedl aus Mittweida hielt das seltene Schauspiel fest. Auch ein kosmischer Besucher ist zu sehen.

In der Nacht auf Sonntag hat sich Beobachtern auch am Himmel über Mittelsachsen ein Spektakel geboten. Gerold Riedl aus Mittweida konnte seine Polarlichtsichtung auf Bild bannen. Er habe sich zunächst Webcams an der Ostsee angeschaut und dort schöne Polarlichter entdeckt, wie er berichtet. Im viel weiter südlich gelegenen Sachsen wäre das...
