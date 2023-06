In Mittweida bis 19 Uhr shoppen? Laden-Inhaberin testet neue Öffnungszeiten

Mittweida.

Spätestens ab 18 Uhr ist in Mittweida nichts mehr los. Diesen Satz will Madlen Seigerschmidt, Inhaberin des Geschäfts Karlo an der Rochlitzer Straße, so nicht gelten lassen. "Immer wieder kamen abends, ein paar Minuten vor um sechs, Kunden in den Laden gehetzt und hatten eigentlich keine richtige Zeit. Das war für alle nicht schön", sagt sie. In ihrem Laden verkauft sie regional hergestellte Produkte. Deshalb hat sie nicht lange überlegt, sondern gehandelt. Wenn dienstags und donnerstags Wochenmarkt ist, öffnet sie ihr Geschäft seit einiger Zeit schon 9 Uhr und am Donnerstag kann man bei ihr bis 19 Uhr einkaufen.