Instagram-Pfarrerin aus Mittweida: "Es ist nicht meine Aufgabe, ein Heile-Welt-Bild zu bedienen"

Ihre Videos erreichen bis zu einer Million Menschen bei Instagram: Nina-Maria Mixtacki ist eine der erfolgreichsten Instagrammerinnen aus Mittweida. Ihre Themen reichen von feministischer Theologie bis zu Yoga. Dafür erntet sie Zuspruch, aber auch Kritik. Ein Gespräch über Frauen, Sex vor der Ehe und Sinnfluencer.

Mittweida. Nina-Maria Mixtacki hat auf Instagram derzeit 11.300 Follower - und liegt damit an der Spitze der Mittweidaer Instagrammer. Das Besondere: Sie ist Pfarrerin der evangelischen Landeskirche in Mittweida. Auf ihrem Kanal atmen.glauben.leben postet sie bewusst zu provokanten kirchlichen Themen wie Sex vor der Ehe und die Rolle der Frau. Sie stelle damit bewusst traditionelle kirchliche Bilder infrage, sagt sie, um zur Reflexion anzuregen. Dafür gibt es Kritik, aber auch Zuspruch. Die "Freie Presse" hat mit der 34-Jährigen darüber gesprochen, wie das mit ihrem Amt als Pfarrerin vereinbar ist, warum sie sich bei Yogaübungen in Leggins und Bustier zeigt und wie sie dann trotzdem sonntags wieder vor der Gemeinde stehen und predigen kann.

Freie Presse: In dem Reel, was mehr als eine Million Mal aufgerufen wurde, geht es um das Thema: Wie aufreizend darf man sich als Pfarrerin kleiden. Wie sind sie auf dieses Thema gekommen?

Nina-Maria Mixtacki: Entstanden ist das Video nach einer Gemeindeveranstaltung zum Thema Frauen in der Kirche. Danach sagte eine Frau zu mir: Ja als Pfarrerin - ich hatte was ganz Normales an, das war jetzt auch nicht gegen mich als Person gerichtet - da muss man sich schon sehr züchtig kleiden, also nicht so aufreizend. Ich finde diese Aussage sehr problematisch. Weil sie nur auf das Äußerliche schaut und nicht auf die Person, welche Eigenschaften sie hat und was sie kann. Ich finde auch das Männerbild, was dahintersteht, sehr problematisch. Weil den Männern dabei ein bisschen ihr freier Wille abgesprochen wird und sie nur als Triebopfer dargestellt werden. Mir begegnen bei der Arbeit durchaus immer mal wieder solche Bilder, die wahrscheinlich etwas älter sind. Ich setzte mich dann damit auseinander. Und genau das ist hier passiert.

Freie Presse: Sie zeigen sich in diesem Video in ganz unterschiedlichen Outfits, auch für einen kurzen Moment auch mit sehr tiefem Ausschnitt. Ist das alles erlaubt?

Nina-Maria Mixtacki: Ja, die sind alle erlaubt. Auch der für mich ganz normale Jumpsuit, den ich im Sommer auch so anziehe. Den würde ich auch in der Gemeinde anziehen. Wenn es warm ist und es einen festlichen Anlass gibt, warum nicht?

Freie Presse: In Ihren Reels zu christlichem Yoga machen Sie die Übungen im Bustier und in Leggins. Warum machen Sie das - ist da nicht auch Kritik vorprogrammiert?

Nina-Maria Mixtacki: Warum sollte ich mich von irgendjemandem einschränken lassen? Dann könnte ich ja auch im Sommer nicht mit kurzen Hosen und einem Spaghettiträger-Top rausgehen. Wenn ich Yoga am liebsten in Leggings und einem Top mache, warum nicht? Ich denke, ich kann durchaus unterscheiden, welche Kleidung zu welchem Anlass angemessen ist. Und ich finde, mein Yoga-Outfit ist zum Yoga angemessen. Einen Unterschied gibt es aber tatsächlich: Wenn ich Yoga unterrichte, dann habe ich immer ein langes Top an. Aber ich wüsste jetzt nicht, warum ich dazu Schlabberklamotten anziehen muss - die finde ich in der Bewegung eher hinderlich.

Freie Presse: Ihre Reels handeln ja von einigen zentralen Themen, die sie immer wieder aufgreifen. Neben Frauen im Pfarramt oder christlichem Yoga geht es auch oft um Sex vor der Ehe. Warum sind Ihnen gerade diesen Themen so wichtig?

Nina-Maria Mixtacki: Das sind Trigger-Themen, die sehr greifbar sind und sich gut in der kurzen Dauer eines Reels darstellen lassen. Beim Thema Sexualität, also Sexualethik oder Ehe im biblischen Sinn, entnehme ich den Kommentaren unter meinen Posts, dass auch in meiner Generation noch Menschen mit traditionellen konservativen Glaubenssätzen aufgewachsen sind. Das sind Sätze wie: Du darfst keinen Sex vor der Ehe haben. Mir geht es nicht darum, jemanden zu verurteilen, der so lebt. Für wen das funktioniert: Superklasse, wirklich von Herzen herzlichen Glückwunsch. Ich merke aber, dass es in meiner Generation bei diesem Thema auch zu Brüchen kommt. Und die Leute merken: Die Ehe, die ich mit 18 geschlossen habe, passt nicht mehr zu mir, weil ich mich in meinen Zwanzigern weiterentwickelt habe. Was mache ich denn dann, wenn ich mit Glaubenssätzen aufgewachsen bin, die keine Scheidung zulassen? Deshalb finde ich wichtig, zu sagen: Die Ehe ist nicht das Nonplusultra, es geht auch anders.

Freie Presse: Apropos Ehe: In einem anderen, reichweitenstarken Reel thematisieren Sie, dass man als Pfarrerin mit Partner nur dann im Pfarrhaus wohnen darf, wenn man verheiratet ist.

Nina-Maria Mixtacki: Ja, tatsächlich gibt es im Pfarrdienstgesetz der Evangelischen Kirche Deutschland einen Passus, der sagt, dass die Pfarr-Person mit ihrem Leben, ihrer Ehe und Familie ein Vorbild sein muss. Das finde ich so nicht mehr zeitgemäß. Ich kann verstehen, dass es einen Wunsch nach einem heilen Weltbild gibt. Aber ich hinterfrage, ob es meine Aufgabe als Pfarrerin ist, das zu bedienen. Und ich sage: Nein, ist es nicht.

Freie Presse: Unter den Reels mit hoher Reichweite ist auch eines über scheinbare Tugenden, die eine christliche Frau haben sollte.

Nina-Maria Mixtacki: Das ist wieder so ein klassisches, sehr greifbares Thema, was mir in christlichen Kreisen immer wieder begegnet. Wenn man nicht aufpasst, steckt da ein hohes Potenzial von toxischen Machtstrukturen drin. Das Thema beschäftigt mich gerade sehr. Denn ich beobachte - und mich würde interessieren, ob sich das in Zahlen und Daten abbilden lässt - dass Frauen, die ungefähr zehn Jahre jünger sind als ich und schon wieder in eine andere Generation zählen, kommentieren: Na, das ist doch total schön, dass sich die Frau dem Mann unterordnet! So sollte es doch im Sinne Gottes auch sein! Da sag' ich: Ihr könnt das machen, aber überlegt es euch gut und überlegt euch gegebenenfalls eine Exitstrategie. Denn ich sehe da ein relativ hohes Gefahrenpotenzial. Also ich sage jetzt nicht: Ehe ist total schlecht und es darf keiner mehr heiraten. Ich verheirate ja auch Leute. Aber die Ehe soll eine Beziehung auf Augenhöhe von zwei erwachsenen Personen sein, wo niemand dem anderen untergeordnet ist, wo gemeinsam Entscheidungen getroffen und Verantwortungen getragen wird.

Freie Presse: Über Instagram versuchen Sie also, Menschen mit solchen Bildern zu erreichen.

Nina-Maria Mixtacki: Genau. Und ich will auch die erreichen, die mit dem christlichen Glauben gebrochen haben, weil sie für sich gemerkt haben: Diese Bilder passen nicht mehr. Diese Menschen möchte ich ein Stück weit auffangen und ihnen sagen: Es ist völlig okay, mit diesen Bildern zu brechen. Das geht, und man kann trotzdem bei der Kirche und im Glauben bleiben.

Freie Presse: Gibt es Kommentare, die gelöscht oder angezeigt werden müssen?

Nina-Maria Mixtacki: Da der Account gewachsen ist, habe ich das in den letzten Wochen häufiger Nutzer wegen Hassrede gemeldet und Kommentare gelöscht. Das waren aggressive oder frauenfeindliche Kommentare. Bei anderen habe ich drunter geschrieben: Diesen Ton will ich auf meinem Kanal nicht.

Freie Presse: Stichwort Hassrede: Wie halten Sie das aus?

Nina-Maria Mixtacki: Was mich sehr beschäftigt, das verarbeite ich weiter. Ich habe zum Beispiel ein Reel gemacht, in dem ich klar gezeigt habe: Hier, das sind Hasskommentare. Aber deswegen höre ich nicht mit dem auf, was ich tue. Diese Macht hat ja keiner über mich.

Freie Presse: Muss man als Pfarrer heute im digitalen Raum, auf Instagram oder beispielsweise auch Youtube, präsent sein?

Nina-Maria Mixtacki: Nein. Ich würde sagen, man kann, wenn man Lust und die Gabe dazu hat. Es gibt ein paar christliche Accounts, die ganz gut funktionieren und viel abdecken. Aber ich glaube, es ist es nicht sehr Erfolg bringend, wenn es keinen Spaß macht.

Freie Presse: Außerdem berichten Sie auf Instagram aus ihrem Alltagsleben, von ihrem Pferd oder vom Essen, wie es ihnen geht, was sie persönlich gerade beschäftigt. Warum teilen Sie so viel Privates auf Instagram?

Nina-Maria Mixtacki: Für mich sind diese Sachen jetzt nicht so privat. Gerade am Anfang haben mich oft Leute gefragt: Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Wo steht denn Ihr Pferd? Bis jetzt - und ich hoffe, das bleibt so - ist mir noch nichts widerfahren, weswegen ich so etwas nicht teilen sollte, wenn ich es ja auch im Gespräch teile. In dem Zusammenhang finde ich es auch spannend zu schauen: Was ist privat und was ist persönlich.

Freie Presse: Gibt es denn Themen, die Ihnen zu privat sind, zu denen Sie nichts posten?

Nina-Maria Mixtacki: Wenn ich meinem Partner in Instagram-Stories erwähne, frage ich ihn immer, ob das okay für ihn ist. Wo Persönlichkeitsrechte anderer mit im Spiel sind, bin ich immer vorsichtig. Und es gibt Themen, die gehören einfach nicht in die Öffentlichkeit. Was jetzt innerhalb meiner Beziehung passiert, zum Beispiel. Das ist eine ganz natürliche Grenze.

Freie Presse: Wie ist es, wenn Sie dann am Sonntag im Gottesdienst trotzdem vor den Menschen stehen und wissen, dass diese vielleicht durch Instagram so viel Persönliches von Ihnen kennen?

Nina-Maria Mixtacki: Also ich finde das überhaupt nicht komisch. Ich habe ja auch Einblicke in das Privatleben meiner Kerngemeinde. Ich taufe deren Kinder, verheirate, beerdige die Großeltern und gehe zu Geburtstagsbesuchen in ihre Privaträume.

Freie Presse: Bei so viel Offenheit auf Instagram: Gibt es aus ihrer Gemeinde nicht auch Kritik?

Nina-Maria Mixtacki: Das sehe ich sehr gelassen. Niemand erreicht alle Leute. Die Kollegen und Kolleginnen, die nicht im digitalen Raum aktiv sind, werden analog genauso kritisch von der Gemeinde wahrgenommen. Wenn einem der Pfarrer nicht mehr passt, schaut man, wo es im Umkreis eine Person gibt, die die eigenen Werte und Theologie eher vertritt, der man gut beim Predigen zuhören kann, und fährt halt rüber ins Nachbardorf. Mir ist zum Beispiel auch Gendern wichtig und ich integriere das in meine Sprache. Andere nervt das - und das ist auch völlig in Ordnung. Es ist ja auch nicht so, dass eine Kirchgemeinde ein uniformer Haufen ist von Menschen, die alle dasselbe sagen und denken. Und ja, ich bin liberale Theologin und mir ist feministische Theologie wichtig. Das ist nicht jedermanns oder -fraus Sache, das ist mir schon klar. Aber wie gesagt: Ich erreiche eh nicht mit allen Themen alle. Also mache ich lieber die Themen, die authentisch für mich sind.

