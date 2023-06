Kinder kassieren bei Aldi in Mittweida: Ein Einkauf, den man nicht vergisst

Doch warum sitzen bei Aldi Kinder an der Kasse? Angefangen hatte alles in der Chemnitzer Filiale, sagte Filialleiterin Katrin Frank. Allerdings habe man in Chemnitz bereits zum Kindertag am 1. Juni die Kinder kassieren lassen. "Wir haben uns dazu entschieden, die Aktion auf das Wochenende zu verlegen, weil dann die Eltern und auch die Kinder genug Zeit haben", erklärte sie. An zwei Kassen wurde am Samstagvormittag der Wochenendeinkauf der Eltern von den Kindern kassiert. "Für die Kinder ist das ein ganz besonderes Erlebnis", sagte Katrin Frank, die selber zwei Kinder hat, die auch schon selber kassieren wollen. Auch Mitarbeiterin Alexandra Kuntnawitz fand die Aktion in ihrer Filiale super. "Das macht total Spaß und ist mal etwas anderes", sagte Kuntnawitz. Sie begleitete den Kassiervorgang der Kinder, ging ihnen zur Hand und scannte gemeinsam mit den Kindern die Einkäufe.