Mit Musik, Trillerpfeife und viel Lippenstift: Abiturienten ziehen durch Mittweida

"Die Stars gehen - Die Fans bleiben" - So lautet das Motto des Abitur-Jahrgangs 2023 am Städtischen Gymnasium in Mittweida. Am Freitagnachmittag haben 70 junge Frauen und Männer in der Innenstadt gefeiert.

Mittweida. Plötzlich wurde es am Freitagnachmittag laut im Zentrum von Mittweida: Mit Trillerpfeifen, Musik und Warnwesten zogen Dutzende junge Menschen die Rochlitzer Straße entlang zum Marktplatz. Dort wurde dann zum Song "Macarena" vor dem Rathaus getanzt. Die etwa 70 jungen Frauen und Männer trugen alle ein schwarzes T-Shirt mit dem Aufdruck: "12 Jahre Walk of Fame - die Stars gehen, die Fans bleiben". Gefeiert wurde noch nicht das Abitur, sondern der letzte Schultag am Gymnasium, erklärt Enrique Thum. Nächste Woche Mittwoch beginnen die Abiturprüfungen. Los geht es mit Deutsch, erklärt der 18-Jährige. Für das Motto rund um Stars und VIPs habe sich der Jahrgang entschieden, weil es sich sehr gut mit dem Abiball verbinden lasse. Dann werde schließlich festliche Kleidung getragen, Anzüge und lange Kleider, so der Abiturient. Für den Abiball am 1. Juli hatten die Schüler schon im März unter anderem bei einer Blutspendeaktion Geld gesammelt.