Lohnt sich ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt in Mittweida?

Noch bis Sonntag hat der Weihnachtsmarkt in Mittweida geöffnet. Lohnt der Besuch, wenn man hungrig ist, Geschenke sucht oder Vegetarier ist - und was kostet das alles? Essen auf dem Weihnachtsmarkt Sie lesen gerade auf die zweitbeste Art!

Mehr Lesekomfort mit der Freie Presse App! Mittweida. Man wird zum Mittagessen satt, es gibt Kostproben ausländischer Gerichte und natürlich Gerichte für den süßen Hunger: Auf dem Weihnachtsmarkt sollte für ganz verschiedene Geschmäcker etwas dabei sein. So gibt es mediterranes Fladenbrot gefüllt mit Käsecreme. Am Gemeinschaftsstand von Proagil und der Torfgrube 4 gibt es wieder nordamerikanische Kreationen: Eine Kostprobe an Gnocci amerikanischer oder kanadischer Art. Nebenan beim finnischen Stand wird auch der große Mittagshunger gestillt mit Wildlachs im Blätterteig oder Lachsbaguette. Daneben gibt es natürlich die klassichen Roster (3,50 Euro). Beim Besuch wird deutlich: Auch Vegetarier finden auf dem Markt eine große Auswahl verschiedener herzhafter und süßer Gerichte. So gibt es Langos von Frank Ihle aus dem erzgebirgischen Sosa bis zu großen Hefeklößen am Stand von Kathrin und Andreas Schmidt aus Penig. Getränke

Am Stand von Susi Behnisch und Rico Richter von der Kaffeefee aus Lichtenwalde gibt es nicht nur Kaffee und Glühwein, sondern auch kleine Präsente. Bild: Anne Schwesinger

Natürlich gibt es Glühwein. Preislich geht es ab 3 Euro los am Stand vom Lionsclub oder den Elftklässlern des Städtischen Gymnasiums. Am Gemeinschaftsstand von Proagil und der Torfgrube gibt es eine spezielle Kreation von kanadischem Glühwein mit Ahornsirup (3,50 Euro). Für 6,90 Euro kann man auch eine ganze Flasche mit nach Hause nehmen. Am finnischen Stand gibt es Glögi, Glühwein, der auch aus Cranberrys hergestellt wird. Im Festzelt vom Betreuten Trinken auf dem Markt kann man sich nicht nur aufwärmen. Dort werden an der Bar auch von Heides Natursäften zahlreiche verschiedene Fruchtglühwein-Sorten angeboten. Geschenke

Steffi Huster vom Goldtröpfchen-Spirituosen-Laden gibt es auch einige Crottendorfer Produkte. Bild: Anne Schwesinger

Auch wer auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken ist, wird fündig. Jana Rieper vom Lottoladen an der Rochlitzer Straße bietet neben Pusnitzer Pfefferkuchen auch Kalender, Spielzeug oder Plüschtiere an. Am Stand vom Modegeschäft Miamari gibt es Mützen und Socken. Ebenfalls aus Mittweida bietet Madlen Seigerschmidt Seifen und Camillo Scholz von Leder Liebers Portmonees und Taschen an. Steffi Huster vom Goldtröpfchen verkauft neben Spirituosen und Zigarren auch Crottendorfer Adventsprodukte von Papier-Dittrich-Geschäft an der Chemnitzer Straße. Das war es aber auch an traditioneller erzgebirgischer Handwerkskunst. Unterhaltung

Klara Malbasic (v.l.) und Vivien Fiedelak von der Torfgrube sowie Marlene Heil von Proagil verkaufen am Gemeinschaftsstand Speisen und Getränke. Im Hintergrund läuft auf einer großen Leinwand die ganze Zeit der komplette Aschenbrödel-Film. Bild: Anne Schwesinger