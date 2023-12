Nischelbrummer: Warum der Chemnitz-Gin aus Mittweida kommt

Einen Brummschädel bekomme man von dem Gin aber idealerweise nicht, erklärt Robert Vennedey, Inhaber der Eventlocation Torfgrube 4 in Mittweida, wo der Gin hergestellt wird. Chemnitz-Gin aus Mittweida - wie kam es dazu? Und wie schmeckt der? Ein Besuch in der Destille, wo die Spirituose mit Wacholder gewonnen wird.

"Nischelbrummer" heißt die neuste Gin-Kreation aus Mittweida . Auf dem Etikett ist das Karl-Marx-Monument aus Chemnitz abgebildet - was in Chemnitz landläufig als Nischel bezeichnet wird.

Auf dem Event-Gelände wird der Gin in einem kleinen Haus gewonnen. Dort steht die nigelnagelneue Destille. Im Dezember wird sie eingeweiht. Dann wird dort zum ersten Mal Gin destilliert. Warum trotzdem schon Nischelbrummer-Gin verkauft wird? Dazu holt Robert Vennedey kurz aus und erklärt, wie er zur Gin-Herstellung gekommen ist.

Seit 2019 gab es in der Torfgrube eine Gin-Destille. Deren Betreiber hat das Geschäft im Februar krankheitsbedingt aufgegeben und die Destille wurde ausgebaut. Aus den Gin-Vorräten einer befreundeten Destille, so Robert Vennedey, wurden nun die Flaschen Nischelbrummer produziert, die aktuell verkauft werden. Dort hat sich Robert Vennedey das Know-How für die Gin-Herstellung angeeignet und schließlich eine neue Destillerie bauen lassen. Das Gerät der Marke Arnold Holstein aus Markdorf in Baden-Württemberg wartet nun darauf, zum ersten Mal genutzt zu werden.

Das geht in Deutschland nicht so einfach, erklärt Robert Vennedey. Spätestens fünf Tage im Voraus muss er beim Zoll in Erfurt anmelden, dass er Gin herstellen wird. Sobald der Prozess abgeschlossen ist, kommt ein Zollbeamter und verschließt die Destille wieder.

Gin-Herstellung dauert mehrere Tage

Zwei Tage vor der Destillation wird Robert Vennedey die Gewürzmischung für den Gin in Alkohol einlegen. In den Chemnitz-Gin kommen natürlich hauptsächlich Wacholderbeeren, dazu sorgen weitere Gewürze wie Fenchel, Paradieskörner oder Angelikawurzel für ein besonderes Aroma. In der Fachsprache werden die Gewürze als Botanicals bezeichnet, die dem Gin seinen charakteristischen Geschmack verleihen. Hauptnote ist in diesem Fall des Chemnitz-Gins übrigens Passionsfrucht. "Passionsfrucht ist eine ganzjährig verfügbare Frucht und passt dadurch zu jeder Jahreszeit", erklärt Robert Vennedey. "Außerdem fanden wir, dass Passion im Sinne von Hingabe oder Leidenschaft sehr gut zu Chemnitz passt."

Der reine Destillationsvorgang dauert dann etwa zwei Stunden. Dabei werden auch die sogenannten Fuselöle entfernt, die Kopfschmerzen verursachen würden, erklärt Robert Vennedey. Wenn der Destillationsvorgang abgeschlossen ist, füllt der 40-Jährige den dann fast reinen Alkohol ab. Im Anschluss wird dieser auf den gewünschten Promille-Wert verdünnt. Bis zu 160 Flaschen entstehen pro Durchgang.

In Zukunft auch Seminare mit Gin-Destillation

Der Chemnitz-Gin enthält 40 Prozent Alkohol und kostet pro Flasche 24,90 Euro (0,5 Liter). Aktuell wird er neben dem Vanda-Shop am Brühl in Chemnitz auch in Mittweida verkauft, im Karlo-Laden, beim Käse-Voigt, bei Proagil und in der Torfgrube 4. In Zukunft will Robert Vennedey dort auch Gin-Seminare anbieten.