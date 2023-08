Ohne Auto in Mittweida: Danke fürs Mitgefühl!

Das überwiegend freundliche Mitgefühl tut gut - und trägt dazu bei, dass der autofreie August bisher viel positiver verlaufen ist, als ich mir das ausgemalt hatte! Auch wenn ich an 14 Augusttagen bisher 11 Regentage erwischt habe und in irgendeiner Form nass geworden bin - es macht echt Spaß, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein! Fast immer gibt es interessante Begegnungen!

Wie oft habe ich schon angehalten, um kurz oder manchmal auch länger auf dem Fußweg zu schwatzen. Selbst als ich nachts 22 Uhr über den Deckerberg gefahren bin, hat mir eine Bekannte ein freundliches "Hallo" zugerufen! Und auch in der Bahn gibt es so viele spannende Begegnungen: Heute kamen eine Venezolanerin und ich ins Gespräch, weil die Anzeige in der Bahn falsch war (und Linie 814 statt C14 angezeigt hat). Bis Mittweida haben wir uns über unsere Erfahrungen in der Stadt ausgetauscht.

Ich merke: Auf einmal ist mir Mittweida so viel näher, auch wenn ich von Chemnitz jetzt doppelt so lange wie vorher zur Arbeit brauche. Aber dank Fahrrad entdeckte ich so vieles, was mir sonst entgangen wäre! So wie am Samstag, als es auf einmal fast 30 Grad heiß wurde (und trotzdem regnete): Am Wochenende wurde in Ringethal Inselteichfest gefeiert und davon wollten wir natürlich berichten. Einziger Haken neben der Hitze: Am Wochenende fährt kein Bus nach Ringethal. Also ging es per Rad hinüber. Und ich war überrascht, wie idyllisch der Weg durch den Wald ist! Mit dem Auto hätte ich das nicht erfahren.

Um mal wieder ganz ehrlich zu sein: Eigentlich bin ich gerade froh darüber, nicht mehr mit dem Auto von meiner Haustür zur Redaktionstür zu fahren. Auch wenn meine Beine vom Radfahren zurzeit jeden Tag weh tun, fühle ich mich schon ein bisschen fitter - und bin total gespannt auf die nächsten Erlebnisse in und um Mittweida!