Parkgebühren in Mittweida: Wann man künftig spart und wo es teurer wird

Mittweida.

15 Minuten. So lange können Autofahrer derzeit ihr Auto am Markt in Mittweida oder in der Weberstraße abstellen, ohne fürs Parken bezahlen zu müssen. Die sogenannte "Brötchentaste" macht's möglich. Die Idee dahinter: Wer in der Stadt schnell etwas kaufen möchte - etwa die namensgebenden Brötchen - oder einen anderen Weg zu erledigen hat, soll dafür nicht bezahlen müssen. Das Ticket kommt aus dem Automaten, ohne dass Münzen eingeworfen werden müssen. Erst ab einer längeren Parkdauer muss man das Portemonnaie zücken. Das Modell an sich hat sich laut dem Beigeordneten im Rathaus, Holger Müller, bewährt und wird beibehalten.