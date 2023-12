Schuh Wagner in Mittweida schließt: Albrecht Hahn blickt auf 130 Jahre Familientradition zurück

Bis zu einem Muskelfaserriss hat Sarah Knoll 13 Jahre lang Fußball gespielt. Wie sie es trotzdem geschafft hat, die Leidenschaft zu ihrem Lieblingssport nicht zu verlieren, hat sie der "Freien Presse" erzählt. Am Donnerstag trat sie in Mittweida bei der Akademischen Autoball Attacke an.