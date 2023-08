Sieben Highlights zum Altstadtfest in Mittweida 2023

Der beliebte Spielebus wird zum Altstadtfest in der Frongasse auf der Spielemeile für Kinder Station machen. Das Team vom Freizeitzentrum Mittweida wird im Bus Bastelmöglichkeiten und Spiele anbieten. Es werden auch einige Handarbeiten verkauft werden, die in der Einrichtung angefertigt wurden. Im Kinderbereich können Jungen und Mädchen zudem Musikinstrumente ausprobieren, eine Graffiti-Wand ist geplant, eine Hüpfburg und Soccerdarts.

Sommerkino der Pioniere

Im neuen Stadtgarten an der Rochlitzer Straße gegenüber der Theaterstraße ist am Sonntagabend Auftakt der Sommerkino-Wochen der Pioniere vom Summer of Pioneers. Erster Film wird "Alle reden übers Wetter" sein, ein Drama über eine Dozentin aus der ostdeutschen Provinz, die in Berlin promoviert und in einen Identitätskonflikt gerät, als sie zum Geburtstag ihrer Mutter in die Heimat zurückkehrt. Los geht's 21 Uhr.

Stadtlauf am Sonntag

Am Sonntag, 9 Uhr, beginnt der mittlerweile 4. Stadtlauf des LV Mittweida. Abschluss bildet die Teamstaffel am Mittag. Die Strecken durch oder um die Mittweidaer Innenstadt sind für die Einzelläufer insgesamt 750 bis 6000 Meter lang. Die Anmeldung für die Läufe ist schon abgeschlossen. Aber die kleinen und großen Starter freuen sich sicherlich über Publikum, das am Straßenrand anfeuert oder am Ziel auf dem Markt jubelt.

Oldtimerparade