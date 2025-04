Wo geht es hier zum Purple Path? Hainichen wirbt für Kulturhauptstadt Chemnitz 2025

Ein lila Mast weist seit Montag in Hainichen auf weitere Werke des Skulpturenpfades in der Region hin und gibt die Entfernung an. Die Tafel steht in Sichtweite des „Endless Column“ am Rathaus.

Hainichen ist mit dem Werk „Endless Column" schon seit August 2024 Teil des Skulpturenpfades „Purple Path" der Kulturhauptstadt Chemnitz 2025, der am Wochenende nun offiziell eingeweiht wird. Seit Montagmittag hat Hainichen nun noch ein Alleinstellungsmerkmal, und zwar einen lilafarbenen (purple) Schilderbaum.