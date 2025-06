Wo Landrat Sven Krüger an der Bar steht: Die Promis beim Kramba-Festival in Hainichen

Wer beim Kramba-Festival in Hainichen an die große Bar ging, wurde von Prominenten bedient. Politiker arbeiteten dort für den guten Zweck. Was haben Bürgermeister und der Landrat erlebt?

Was darfs sein? Ein Bier von Sven Krüger oder einen Cuba Libre von Maria Euchler? Beim Kramba-Festival am Pfingstsonntag in Hainichen staunten einige Besucher nicht schlecht, wer sie da an der großen Bar bediente: Bürgermeister, Landtagsabgeordnete und eben auch der Landrat von Mittelsachsen.