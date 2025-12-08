Wohnhaus in Lauenhain nach Brand vorerst unbewohnbar

Mittweida
Vermutlich ein technischer Defekt setzte in Lauenhain in einem Keller einen Wäschetrockner in Brand. Das Wohnhaus ist vorerst nicht bewohnbar.
In einem Wohnhaus am Tanneberger Weg in Lauenhain hat es am Sonntagnachmittag gebrannt. Ein Wäschetrockner habe Feuer gefangen, sagte Matthias Mühlstädt, Wehrleiter der Ortsfeuerwehr Tanneberg, auf Nachfrage. „Der Kellerbereich ist komplett verrußt und schwarz.“
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.