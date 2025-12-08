Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In Lauenhain hat es am Sonntag in einem Wohnhaus gebrannt.
In Lauenhain hat es am Sonntag in einem Wohnhaus gebrannt. Bild: Matthias Mühlstädt/Feuerwehr Tanneberg
In Lauenhain hat es am Sonntag in einem Wohnhaus gebrannt.
In Lauenhain hat es am Sonntag in einem Wohnhaus gebrannt. Bild: Matthias Mühlstädt/Feuerwehr Tanneberg
Mittweida
Wohnhaus in Lauenhain nach Brand vorerst unbewohnbar
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vermutlich ein technischer Defekt setzte in Lauenhain in einem Keller einen Wäschetrockner in Brand. Das Wohnhaus ist vorerst nicht bewohnbar.

In einem Wohnhaus am Tanneberger Weg in Lauenhain hat es am Sonntagnachmittag gebrannt. Ein Wäschetrockner habe Feuer gefangen, sagte Matthias Mühlstädt, Wehrleiter der Ortsfeuerwehr Tanneberg, auf Nachfrage. „Der Kellerbereich ist komplett verrußt und schwarz.“
