Yvonne und „das dumme Schwein“ – wie die Olsenbande in Frankenberg Ost und West vereint

Vor 50 Jahren haben Egon, Benny und Kjeld die Weichen gestellt. Nun traf Filmsohn Børge in Frankenberg auf viele Fans. Die Olsenbande begeistert auch junge Leute - aber hält sie das Kino am Leben?

Da steht er, live und in Farbe - wie im Film. Blau-weiß-gestreiftes Shirt, Lederweste, Mütze. Es ist „das dumme Schwein“, wie Benny und Kjeld ihn immer nannten, wenn er Egon mit dem Stock eins drüber gegeben hatte, um ihn „zu entsorgen“ - für immer. Natürlich gelang das dem Bösewicht, mit dem man auch mal mitleiden konnte, nie. Auch... Da steht er, live und in Farbe - wie im Film. Blau-weiß-gestreiftes Shirt, Lederweste, Mütze. Es ist „das dumme Schwein“, wie Benny und Kjeld ihn immer nannten, wenn er Egon mit dem Stock eins drüber gegeben hatte, um ihn „zu entsorgen“ - für immer. Natürlich gelang das dem Bösewicht, mit dem man auch mal mitleiden konnte, nie. Auch...