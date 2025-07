Zauberhafte Momente trotz Dauerregen: Das sind die schönsten Bilder von der Burg der Märchen in Kriebstein

Die Magie der „Burg der Märchen“ in Kriebstein entfaltete sich auch bei Dauerregen. Zauberhafte Darbietungen sorgten für staunende Gesichter.

Es gab zusätzliche Pavillons und geschützte Ecken im Burghof sowie Aufführungen im Inneren: Der Dauerregen hat auch in Kriebstein seine Wirkung entfaltet. Der Andrang zur „Burg der Märchen“ war am Wochenende zwar nicht so groß wie in den Jahren zuvor. Doch wer dem Regen trotzte, erlebte zwei märchenhafte Tage. So gab es beispielsweise...