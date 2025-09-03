Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Fahnen des Logistikkonzerns DHL und seiner Brieftochter Deutsche Post.
Fahnen des Logistikkonzerns DHL und seiner Brieftochter Deutsche Post.
Mittweida
Zeitschriften und Briefe kommen verspätet im Raum Mittweida und Hainichen an: Was die Post dazu sagt
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Die Donnerstagsausgabe lag erst am Montag im Briefkasten: Ein Altmittweidaer ärgert sich über die verspätete Zustellung, die man auch andernorts registriert. Postunternehmen äußern sich.

Mirko Weigelt aus Altmittweida liest gern Fußball-, Sport-, Auto- und Fernseh-Zeitschriften. Bislang bezog er sie im Abo – und hat sich in diesem Sommer über die Zustellung geärgert. „Seit vier Wochen trägt die Post diese Produkte aus, wie sie lustig ist“, meldete er vor Kurzem der „Freien Presse“. Die Zeitschriften kamen verspätet...
04.09.2025
3 min.
600-Jähriges im Erzgebirge: Zum Fest knallt‘s an der Grenze gewaltig
In Deutscheinsiedel wird am Wochenende das Ortsjubiläum mit einem großen Fest gefeiert.
Deutscheinsiedel im äußersten Zipfel des Landkreises feiert am kommenden Wochenende groß. Für das Festprogramm mit Bootsrennen und Vogelschießen rücken auch große Kaliber an.
Joseph Wenzel
04.09.2025
5 min.
„Zu Fuß wären das zehn Minuten“: Weshalb die Mitarbeiter bei Volkswagen in Zwickau nicht ohne Fahrrad auskommen
Möchte das Fahrrad im VW-Werk in Zwickau nicht missen: Mitarbeiter Daniel Donhauser.
Drahtesel statt Auto: Im VW-Werk sind 1600 Räder im Einsatz. Die werden dort auch gebraucht. Seit fünf Jahren gibt es sogar eine Werkstatt dafür. Die hat es vor allem mit Damenrädern zu tun.
Jan-Dirk Franke
08:46 Uhr
2 min.
Penny köpft die Ananas: Das ist der Grund
Künftig kopflos: Die Ananas-Früchte bei Penny. Doch die entfernte Blattkrone kommt nicht einfach in den Müll. Foto: Penny Markt GmbH
In den mehr als 2000 Penny-Filialen in Deutschland sehen die Ananas-Früchte künftig anders aus. Die Blattkrone kommt weg. Warum?
Patrick Hyslop
26.08.2025
2 min.
Genehmigung für Tedi in Hainichen: OB nennt neuen Starttermin im September
Die Tedi-Filiale in Hainichen. Hier sah es zu Wochenbeginn nicht nach Eröffnung aus.
Hainichens Oberbürgermeister hatte schon am Freitag aufhorchen lassen: Tedi stehe kurz vor dem Start. Das Unternehmen selbst zeigte sich überrascht. Nun äußert sich die Baubehörde.
Falk Bernhardt, Franziska Bernhardt-Muth
01.09.2025
3 min.
Tedi-Filiale in Hainichen: Handelskette bestätigt geplanten Eröffnungstermin
Die Tedi-Filiale am Markt in Hainichen am Montag.
In Kürze will der Non-Food-Discounter sein Geschäft am Marktplatz öffnen - mit Aktionen und Angeboten am Eröffnungstag. Im April war der Termin auf der Dauerbaustelle Marktterrassen noch geplatzt.
Franziska Bernhardt-Muth
09:00 Uhr
4 min.
„Da muss man nicht nach Mallorca“ - Vogtländische Talsperre wird 100
Peter Schmidt blickt über „seine" Talsperre. Sein Vater war einst Staumeister.
Die Talsperre Muldenberg wird 100 Jahre alt. Aus diesem Grund lädt die Landestalsperrenverwaltung am Samstag von 9 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. An was sich ein Zeitzeuge alles erinnert.
Margitta Rosenbaum
Mehr Artikel