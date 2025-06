Zeitwerkstadt Frankenberg: Drei Gründe, warum man die neue Sonderschau sehen sollte

Augen, die fliegen, sehen mehr. Darum setzen Archäologen im Freistaat bei Ausgrabungen auf Luftbilder. Was sie so gefunden haben, zeigt die Frankenberger Zeitwerkstadt in ihrer neuen Sonderschau.

Es gibt immer gute Gründe, dem Erlebnismuseum in Frankenberg einen Besuch abzustatten. Hier zeigt sich, dass die Sachsen helle sind, als Pioniere die erste moderne Zeitung der Welt und den ersten Kaffeefilter erfunden haben. Nun zeigt die Zeitwerkstadt neben ihrer sehenswerten Dauerausstellung erneut eine hochwertige Sonderschau. Die zu erleben,... Es gibt immer gute Gründe, dem Erlebnismuseum in Frankenberg einen Besuch abzustatten. Hier zeigt sich, dass die Sachsen helle sind, als Pioniere die erste moderne Zeitung der Welt und den ersten Kaffeefilter erfunden haben. Nun zeigt die Zeitwerkstadt neben ihrer sehenswerten Dauerausstellung erneut eine hochwertige Sonderschau. Die zu erleben,...