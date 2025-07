Zeltlager im verregneten Sommer: DRK Hainichen bietet Kindern viel Ferienspaß

Gummistiefel gehören in diesem Sommer zur Grundausstattung, auch im Ferienlager in Seifersbach. Eine Woche wird hier in der Zeltstadt übernachtet.

Die erste Nacht im Zelt haben sie schon trocken überstanden, die 64 Kinder im traditionellen Ferienlager im Rossauer Ortsteil am Schießplatz in Seifersbach. Zum 31. Mal gibt es diesen Ferienspaß, organisiert vom DRK-Kreisverband Döbeln-Hainichen. Eine Woche „all inclusive“ von Freitag bis Freitag kostet gerade mal 140 Euro. Dafür müssen... Die erste Nacht im Zelt haben sie schon trocken überstanden, die 64 Kinder im traditionellen Ferienlager im Rossauer Ortsteil am Schießplatz in Seifersbach. Zum 31. Mal gibt es diesen Ferienspaß, organisiert vom DRK-Kreisverband Döbeln-Hainichen. Eine Woche „all inclusive“ von Freitag bis Freitag kostet gerade mal 140 Euro. Dafür müssen...