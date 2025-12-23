Zeugensuche nach Unfallflucht in Hainichen

Mittweida
Ein Fahrzeug war gegen eine Hauswand gestoßen. Der Fahrer verschwand, ein Schaden blieb zurück.
Ein unbekannter Autofahrer hat auf der Brüderstraße in Hainichen vor knapp zwei Wochen einen Unfall verursacht. Zwischen Mittwoch, 10. Dezember, 13 Uhr, und Donnerstag, 11. Dezember, 11 Uhr, prallte sein Fahrzeug gegen die Hauswand des Gebäudes Nummer 24. Es entstand Sachschaden von etwa 1000 Euro. Der Fahrer entfernte sich nach dem Unfall...
