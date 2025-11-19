Zum dritten Mal in kurzer Zeit: AfD-Büro in Mittweida mit Farbe beschmiert

Mittweida
Erneut schmierten Unbekannte einen Schriftzug auf die Front des Büros. Die Polizei ermittelt.
Zum wiederholten Mal in kurzer Zeit ist das Parteibüro der AfD auf der Rochlitzer Straße in Mittweida mit Farbe beschmiert worden. Laut Polizei schmierten Unbekannte zwischen dem 12. November, 16 Uhr und dem 17. November, 12 Uhr einen linksmotivierten Schriftzug an das Parteibüro. Die Kosten, um die etwa einen mal zwei Meter große schwarze...
