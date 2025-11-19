Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Erneut gab es eine Farbattacke auf das AfD-Büro in Mittweida.
Bild: Manuel Niemann/Archiv
Erneut gab es eine Farbattacke auf das AfD-Büro in Mittweida.
Erneut gab es eine Farbattacke auf das AfD-Büro in Mittweida. Bild: Manuel Niemann/Archiv
Mittweida
Zum dritten Mal in kurzer Zeit: AfD-Büro in Mittweida mit Farbe beschmiert
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Erneut schmierten Unbekannte einen Schriftzug auf die Front des Büros. Die Polizei ermittelt.

Zum wiederholten Mal in kurzer Zeit ist das Parteibüro der AfD auf der Rochlitzer Straße in Mittweida mit Farbe beschmiert worden. Laut Polizei schmierten Unbekannte zwischen dem 12. November, 16 Uhr und dem 17. November, 12 Uhr einen linksmotivierten Schriftzug an das Parteibüro. Die Kosten, um die etwa einen mal zwei Meter große schwarze...
