Zurück aus Paris: Thomas Rodewohl sitzt wieder in seinem geliebten Trabi

Sieben Jahre stand der getunte Trabant Kombi in einer Garage bei Paris. Nur durch Zufall hat der einstige Besitzer aus der Nähe von Mittweida ihn entdeckt und nun zurückgeholt. Darf dieser besondere Trabi auch wieder auf die Straße?

Die Freude ist ihm auch drei Tage nach der Rückholaktion anzumerken. Behutsam entfernt Thomas Rodewohl das Tuch, mit dem sein Schatz in der Garage am Gasthof „Ritterhof“ in Altmittweida abgedeckt ist. Und dann sieht man, auf was der stolze Besitzer mehr als elf Jahre lang verzichten musste – auf einen getunten Trabant Kombi, dekoriert mit...