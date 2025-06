Zwei Abiturienten schaffen die 1,0 am Gymnasium Mittweida: „Ich hatte auch meine Hängerphasen“

Maria Blaschke und Gustav Steinbach beenden die Schulzeit mit einer Traumnote. Aber auch ihnen fiel nicht immer alles leicht, verraten sie - und die zwei geben Tipps für gute Leistungen.

61 junge Leute können sich in diesem Jahr am Städtischen Gymnasium Mittweida freuen. Sie erhalten am 21. Juni das Abiturzeugnis. „Der Gesamtdurchschnitt beträgt 2,14“, sagt Schulleiter Mario Esche. Zweimal konnte das Zeugnis mit einer 1,0 versehen werden - bei Gustav Steinbach und Maria Blaschke. Beide verraten: Auch bei ihnen lief nicht...