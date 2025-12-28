Zwei Firmenlenker aus Mittelsachsen geben die Steuer aus der Hand

Mittweida
Michael Tanne und Ulrich Pötzsch haben über Jahrzehnte die Geschicke bei Regiobus und beim Wasserzweckverband ZWA geleitet. Beide gehen jetzt in den Ruhestand. Doch sie verbindet mehr als dieser Termin.
Auf den ersten Blick haben ihre beiden Unternehmen nur dann miteinander zu tun, wenn an einer Straße eine Wasserleitung neu verlegt wird und Busse Umleitungen fahren müssen. So scheint es nur dem nahezu gleichem Alter geschuldet zu sein, dass der 66-jährige Regiobus-Geschäftsführer Michael Tanne und der Geschäftsleiter beim...
