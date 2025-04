Zwei Wochen nach den Brandstiftungen bei Mittweida: „24 Stunden am Tag unter Beobachtung sind nicht möglich“

Die Einwohner von Frankenau sind in Sorge. Ein Tatverdächtiger sitzt in Gewahrsam – aber wie lange noch? Die Polizei ermittelt weiter und kann erneute Straftaten nicht ausschließen.

Am Freitag vor zwei Wochen brannte es im Mittweidaer Ortsteil Frankenau in einem Dreiseitenhof. Betroffen war das Wohngebäude, das seitdem nicht mehr nutzbar ist. Zwei Tage später der nächste Brand, wieder in den Abendstunden. Dieses Mal trifft es ein leer stehendes Haus in der Nähe des Sportplatzes.