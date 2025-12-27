Zwischen den Jahren herrscht Hochbetrieb im Karls Erlebnis-Dorf Döbeln

Familien nutzen die Tage zwischen Weihnachten und Silvester für Ausflüge, so auch zu Karls Erlebnis-Dorf. Die Eislaufbahn in Döbeln sorgt für Bewegung und winterliches Flair.

Zwischen Weihnachten und Silvester zieht es zahlreiche Familien in Karls Erlebnis-Dorf an die A14 in Döbeln. Auch Oma Iris und Opa Andreas sind schon am Freitag mit ihren Enkeln Jaro (5) und Max (7) dahin unterwegs gewesen. Auf dem Gelände liegt der Duft von Feuer und Erdbeerglühwein in der Luft. Rund um die Feuerschalen wärmten sich Menschen...